35.000 Euro Strafe für Eintracht Frankfurt

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat den Bundesligisten Eintracht Frankfurt im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen fünf Fällen eines unsportlichen Verhaltens seiner Anhänger und einem nicht ausreichenden Ordnungsdienst mit drei Geldstrafen in Gesamthöhe von 44.000 Euro belegt.

Kurz nach Anpfiff der Bundesligapartie gegen den SC Freiburg am 10. April 2022 liefen zwei Personen aus dem Frankfurter Zuschauerbereich auf das Spielfeld und banden sich mit Kabelbindern an den Torpfosten. Das Spiel musste für drei Minuten unterbrochen werden, bis die beiden Störer vom Ordnungsdienst aus dem Innenraum geführt werden konnten. Des Weiteren warfen Frankfurter Zuschauer in der 28. Spielminute mindestens drei Gegenstände in Richtung Spielfeld und zündeten in der zweiten Halbzeit vier Rauchbomben.

Im Laufe des Bundesligaspiels gegen die TSG 1899 Hoffenheim am 23. April 2022 brannten Frankfurter Zuschauer neun Bengalische Feuer ab. Auch während des Bundesligaspiels beim FSV Mainz 05 am 14. Mai 2022 wurden im Frankfurter Zuschauerbereich insgesamt 14 pyrotechnische Gegenstände gezündet, von denen in der 5. Minute jeweils einer im Inneraum und einer auf dem Spielfeld landete.

Der Verein hat den drei Urteilen zugestimmt, die Urteile sind damit rechtskräftig.

[dfb]