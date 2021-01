333 Spiele: Robert Müller alleiniger Drittligarekordspieler

Schnapszahl und Bestmarke für Robert Müller von der SpVgg Unterhaching: Der 34 Jahre alte Defensivspieler absolviert in der Partie beim Aufsteiger VfB Lübeck sein 333. Spiel in der 3. Liga - so viele Begegnungen, wie sonst kein anderer Spieler. Am zurückliegenden Wochenende hatte der gebürtige Schweriner mit seinem Einsatz gegen den FSV Zwickau (1:2) den bisherigen Rekord von Tim Danneberg (früher unter anderem Chemnitzer FC und VfL Osnabrück) eingestellt.

"Ich bin auf jeden Fall optimistisch, dass noch der eine oder andere Einsatz dazukommen wird", so Robert Müller gegenüber DFB.de. "Ich habe noch immer viel Spaß und freue mich wie ein kleines Kind, wenn ich auf dem Fußballplatz stehe. Mein Vertrag bei der SpVgg Unterhaching läuft zwar zum Saisonende aus. Ich kann mir aber sehr gut vorstellen, länger zu bleiben."

Bereits in der Premierensaison (2008/2009) war Robert Müller in der 3. Liga dabei, damals im Trikot des FC Carl Zeiss Jena. Mit Holstein Kiel, FC Hansa Rostock, SV Wehen Wiesbaden, VfR Aalen, KFC Uerdingen 05, FC Energie Cottbus und jetzt SpVgg Unterhaching kamen noch sieben weitere Vereine dazu. Auch das ist ein Rekord, denn kein anderer Profi war in der 3. Liga für acht verschiedene Klubs am Ball.

Die Top 10 der Drittligarekordspieler

Robert Müller (SpVgg Unterhaching) 333 Einsätze

Tim Danneberg 332

Alf Mintzel 325

Anton Fink 324

Thomas Geyer 306

Julian Leist 288

David Pisot 287

Marcus Piossek (SV Meppen) 272

Fabian Stenzel 269

Markus Kolke (FC Hansa Rostock) 268