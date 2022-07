33.125 Euro Strafe für den 1. FC Nürnberg

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat den Zweitligisten 1. FC Nürnberg im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen vier Fällen eines unsportlichen Verhaltens seiner Anhänger mit vier Geldstrafen in Gesamthöhe von 33.125 Euro belegt. Davon kann der Verein bis zu 6800 Euro für sicherheitstechnische oder infrastrukturelle Maßnahmen verwenden, was dem DFB bis zum 31. Dezember 2022 nachzuweisen wäre.

In der 63. Minute des Zweitligaspiels gegen Dynamo Dresden am 20. März 2022 warf ein Nürnberger Zuschauer einen Becher in Richtung der Eckfahne. Der Täter konnte ermittelt werden, was sich wie gewohnt strafmildernd auswirkte.

Vor Anpfiff des Zweitligaspiels beim 1. FC Heidenheim am 3. April 2022 brannten Nürnberger Zuschauer zehn Bengalische Feuer ab, woraufhin sich der Anstoß um eine halbe Minute verzögerte. Während der Partie wurden sechs weitere pyrotechnische Gegenstände gezündet.

Unmittelbar vor Beginn der Zweitligabegegnung gegen den SV Darmstadt 98 am 9. April 2022 brannten Nürnberger Zuschauer mindestens 30 Bengalische Feuer ab. Im Laufe des Spiels wurden vier weitere pyrotechnische Gegenstände gezündet.

Auch in der zweiten Halbzeit des Zweitligaspiels gegen Schalke 04 am 15. Mai 2022 zündeten Nürnberger Zuschauer drei Rauchkörper.

Der Verein hat den Urteilen zugestimmt, die Urteile sind damit rechtskräftig.

[dfb]