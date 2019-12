3:3 nach 3:1: U 17 mit Remis gegen England

Die deutschen U 17-Junioren haben sich im ersten von zwei Vergleichen im Rahmen des Lehrgangs im spanischen San Pedro del Pinatar 3:3 (3:1) von England getrennt. Am Samstag (ab 17 Uhr) findet für die Mannschaft von DFB-Trainer Christian Wück an gleicher Stelle das zweite Duell statt.

"Es war ein unheimlich intensives und hochklassiges Spiel zwischen zwei Mannschaften, die in der Altersklasse zu den Top fünf in Europa gehören", erklärte Wück. "Wir haben es verpasst, bei der einen oder anderen Chance auf drei Tore davonzuziehen. Es war dann klar, dass es bei der Qualität der Engländer eine sehr harte zweite Halbzeit werden würde".

Netz trifft doppelt

Lasse Günther (6.) vom FC Bayern München und Luca Netz (12.) von Hertha BSC sorgten zunächst für eine frühe 2:0-Führung, nachdem Emrehan Gedikli von Bayer Leverkusen bereist in der zweiten Minute einen Foulelfmeter verschossen hatte. Zwar konnte Amadou Diallo (27.) zunächst für die Engländer verkürzen, doch Netz (43.) stellte kurz vor der Pause den alten Abstand wieder her. In der zweiten Hälfte vergab dann zwar Jamal Musiala (49.) auf englischer Seite ebenfalls einen Strafstoß, doch Lewis Dobbin (55.) und Nathan Young-Coombes in der letzten Minute bescherten den Briten am Ende doch noch ein Remis.

Der Lehrgang gilt der Vorbereitung auf die erste Runde der EM-Qualifikation, die vom 10. bis 20. November in Griechenland auf dem Programm steht. Dort warten neben dem Spiel gegen die Gastgeber noch Duelle mit Aserbaidschan und Kasachstan.