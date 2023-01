3:3 nach 1:3: Remis gegen Costa Rica

Die deutschen U 16-Junioren haben sich in ihrem Test im Rahmen des Wintertrainingslagers im spanischen Pinatar 3:3 (1:1) von Costa Ricas U 17 getrennt. Dabei machte die Mannschaft von Trainer Michael Prus in der Schlussphase noch einen Zwei-Tore-Rückstand wett.

"Wir hatten gute Phasen im Spiel mit wirklich schönen Ballstaffetten, aber auch haarsträubende Fehler in der Defensive, insofern ist man als Trainer immer ein wenig zwiegespalten", sagte Prus. "Wir haben aber gegen einen älteren Jahrgang gut dagegengehalten und die Körperlichkeit angenommen. Den Unterschied merkt man da schon deutlich. Wie die Mannschaft am Ende noch zurückgekommen ist und die Treffer herausgespielt hat, war schon lobenswert. Es war zum Ende des Trainingslagers ein positiver Abschluss."

Otto Stange vom Hamburger SV hatte die DFB-Auswahl in der 28. Minute zunächst in Führung gebracht, Roy Bustos (38.) vor sowie Sean Albritton (53.) und per Foulelfmeter Claudio Montero (63.) drehten die Partie zwischenzeitlich zugunsten der Mittelamerikaner. Ein Doppelschlag der eingewechselten Ken Izekor (Bayer Leverkusen) und Adin Licina (Bayern München) in der 83. und 85. Minute sorgte dann aber noch für das Remis.