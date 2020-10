3:3! Last-Minute-Treffer verhindert Heimsieg

Remis beim Debütantenball in Köln: Eine junge deutsche Nationalmannschaft hat beim 3:3 (1:0) im Länderspiel gegen die Türkei den ersten Erfolg in 2020 verpasst. Bei der Premiere der Gladbacher Florian Neuhaus und Jonas Hofmann sowie Mahmoud Dahouds vom BVB spielte das Team von Bundestrainer Joachim Löw vor den anstehenden Nations-League-Partien in der Ukraine am Samstag und Dienstag gegen die Schweiz (beide ab 20.45 Uhr, live in der ARD) zum dritten Mal remis in diesem Jahr.

Nach der Corona-Pause hatte das DFB-Team beim Restart im September in der Nations League zweimal unentschieden gegen Spanien und in der Schweiz gespielt hatte. Im RheinEnergieStadion erzielten Julian Draxler (45.+1), der die Mannschaft in seinem 54. Länderspiel als erfahrenster Akteur im DFB-Dress aufs Feld führen durfte, Neuling Neuhaus (58.) sowie Luca Waldschmidt (81.) jeweils die Führung für Deutschland. Ozan Tufan (49.), Efecan Karaca (67.) und der Düsseldorfer Kenan Karaman (90.+4) glichen für die Türkei aus.

Löw setzt auf 3-4-3-System

Nach den beiden Remis im September forderte Löw im Vorfeld der Begegnung mehr Konsequenz von seinem Team. "Solche Spiele sind da, um zu sehen, welche Spieler in naher Zukunft unsere Startelf verstärken können", betonte Löw vor dem Anpfiff. "Sie dürfen Fehler machen. Sie sollen aber das zeigen, was sie können."

Dabei setzte der Bundestrainer in Abwesenheit des gesamten Bayern- und Leipzig-Blocks sowie Toni Kroos und Timo Werner, die erst in den kommenden beiden Pflichtspielen im Kader stehen werden, von Beginn an auf eine junge Mannschaft im 3-4-3-System. Vor Torhüter Bernd Leno verteidigten Emre Can, Robin Koch und Antonio Rüdiger. Im Mittelfeld agierten Benjamin Henrichs, Neuhaus, Julian Brandt sowie Nico Schulz hinter dem Dreiersturm Draxler, Waldschmidt und Kai Havertz.

Türkei-Keeper Günok pariert mehrfach stark

Das neuformierte DFB-Team begann forsch, setzte die Türkei früh im Aufbauspiel unter Druck und verlagerte die Seiten geschickt. Daraus ergab sich die erste Möglichkeit. Draxler öffnete das Spiel durch einen klugen Pass auf den mitgelaufenen Henrichs. Dessen Hereingabe brachte Waldschmidt aufs Tor, doch Mert Günok im türkischen Gehäuse parierte stark. Draxler schob den Abpraller zwar ins Tor, Schiedsrichter Bastien Benoît (Frankreich) entschied jedoch auf Abseits (6.).

Die Gäste zeigten sich unbeeindruckt und hatten durch Efecan Karaca, dessen Schuss von Can abgeblockt wurde, ebenfalls eine gute Chance (11.). Yusuf Yazici verzog zwei Minuten später aus aussichtsreicher Position aus halbrechter Position (13.). Neuhaus, 108. Debütant unter Joachim Löw, versuchte sein Glück mit einem Fernschuss, Günok hatte jedoch keine Probleme (15.).

Draxler vollendet feinen Spielzug zur Führung

In der 26. Minute zeigte der türkische Schlussmann erneut seine ganze Klasse, als nach einer schnellen Kombination über Draxler und Havertz Brandt von der Strafraumgrenze abzog. Allerdings fehlte es im deutschen Spiel in diesem Zeitraum an kreativen Offensivideen. Die Türkei stellte das DFB-Team gut zu, sodass es kaum Anspielstationen in der türkischen Hälfte gab. So dauerte es bis zum nächsten deutschen Abschluss bis zur 41. Minute. Nach einem Fehlpass von Günok prüfte Waldschmidt den türkischen Torwart, der mit einer Glanzparade seinen Fehler wieder gut machte.

So sah es schon nach einem torlosen Remis zur Pause aus. Doch Henrichs eroberte an der Mittellinie den Ball, über drei schnelle Stationen wurde Draxler wunderbar freigespielt, der allein vor Günok den Ball zur deutschen Halbzeitführung gekonnt ins Tor chippte (45.+1).

Neuhaus und Waldschmidt jeweils mit Premierentor

Die zweite Hälfte begann vielversprechend. Der umtriebige Draxler eroberte an der Sechzehnergrenze den Ball, über Waldschmidt und Havertz kam Brandt zum Abschluss. Der Schuss des Dortmunders wurde aber vor der Torlinie geklärt. Im direkten Anschluss kamen die Gäste nach einem Fehlpass an den Ball. Kapitän Tufan behauptete den Ball und zirkelte ihn unhaltbar für Leno ins deutsche Tor (49.).

Das Offensivspiel der Gastgeber wirkte phasenweise zu statisch, ging es aber doch mal schnell, wurde es brandgefährlich für die Türken. Wie in der 59. Minute: Neuhaus spielte einen Doppelpass mit Havertz und schob überlegt zum 2:1 für Deutschland ein.

In der Folge wurde Deutschland mutiger. Brandt scheiterte erneut an Günok (62.), Havertz verpasste kurz darauf knapp das dritte Tor (64.). Der Treffer fiel jedoch auf der Gegenseite. Karaca stürmte Neuhaus um und behielt vor Leno die Nerven (67.).

Lange sah es nach einem Remis aus, ehe Waldschmidt am Sechzehner an den Ball kam und wuchtig zum umjubelten Treffer abschloss (81.). Eng wurde es mit dem ersten Erfolg des Jahres in der Schlussphase: Der Düsseldorfer Karaman traf zuerst die Latte (87.) und dann doch ins Tor (90.+4).

