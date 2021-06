3:2! Niederlande mit spätem Siegtreffer

Die Niederlande entschied das Heimspiel gegen die Ukraine 3:2 (0:0) für sich. In der Gruppe C der UEFA EURO 2020 steht "Oranje" somit auf dem zweiten Platz, Erster ist Österreich nach einem 3:1 gegen Nordmazedonien. Die Tore erzielten Georginio Wijnaldum (52.), Wout Weghorst (58.) und Denzel Dumfries (85.) für die Niederlande, die Ukrainer durften sich über Treffer von Andrij Jarmolenko (75.) und Roman Jaremtschuk (79.) freuen.

In der Anfangsphase waren die Spielanteile klar verteilt und so musste Ukraines Torwart Heorhij Buschtschan gegen Memphis Depay (2.) und Denzel Dumfries (5.) zweimal früh parieren. Buschtschan war auch der Mann, der in der 39. Spielminute einen hervorragenden Reflex zeigte und so einen abgefälschten Schuss von Georginio Wijnaldum einarmig und gegen die Laufrichtung parierte. Nicht eingreifen musste der Torhüter von Dynamo Kiew wenig später: Dumfries kam im Fünfmeterraum frei zum Kopfball, köpfte jedoch rechts am Tor vorbei (40.).

Fünf Tore in Halbzeit zwei

In der zweiten Halbzeit bleibt Buschtschan erstmals machtlos: Eine flache Flanke von Dumfries kann der Torhüter nur vor die Füße von Wijnaldum klären und der Mittelfeldmann erzielt eiskalt den Führungstreffer (52.). Die Niederländer konnten durch Wolfsburgs Wout Weghorst wenig später nachlegen (58.) und stellten so die Weichen auf Sieg.

Doch die Ukrainer gaben nicht auf und Andrij Jarmolenko gelang per Traumtor der Anschlusstreffer. Aus knapp 22 Metern Entfernung zirkelte der 31-Jährige den Ball mit dem linken Fuß links oben ins Eck und stellte so auf 1:2 (75.). Nur vier Minuten später glich Roman Jaremtschuk sogar aus: Nach einem Freistoß von Ruslan Malinowskyj stieg er am höchsten und köpfte zum 2:2. Für einen Punktgewinn reichte es der Ukraine dennoch nicht: Nach einer Flanke von Nathan Aké gewann Dumfries das Kopfballduell gegen Oleksandr Zinchenko und belohnte seine starke Leistung mit dem Siegtreffer (85.).

