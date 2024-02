3:2 gegen Japan: Gelungener Turnierauftakt für die U 16

Die deutsche U 16-Nationalmannschaft hat ihr erstes Länderspiel im Jahr 2024 gewonnen. Zum Auftakt des Vier-Nationen-Turniers in Portugal setzte sich das Team von Cheftrainer Marc Meister in Vila Real de Santo António mit 3:2 (3:0) gegen Japan durch und feierte einen perfekten Jahresauftakt.

Das deutsche Team legte einen Blitzstart hin. In der 11. Minute erzielte Lennart Karl von Bayern München die frühe Führung. Nur vier Minuten später legte Eintracht Frankfurts Alexander Staff das 2:0 nach (15.). Und das Team ruhte sich nicht auf der Führung aus, Bayerns Yll Gashi brachte die offensivstarke Mannschaft in der 30. Minute mit 3:0 in Front. So lautete auch der Pausenstand.

Verbesserte Japaner in Hälfte zwei

Gleich zu Beginn des zweiten Abschnitts fand Japan dann besser in die Partie und traf durch Hiroto Aasada kurz nach Wiederanpfiff zum 1:3. Und der Gegner, auf den man "nicht alle Tage trifft " (O-Ton Meister) zeigte sich weiterhin verbessert - in der 56. Minute verkürzten die Asiaten durch Minato Yoshida auf 2:3. Die deutsche Mannschaft kämpfte bis zum Schluss, verteidigte leidenschaftlich und brachte den Auftaktsieg schlussendlich über die Zeit.

"So einen Sieg über die Zeit zu bringen, gehört eben auch zum Fußballspiel dazu. Wir haben heute einen starken Gegner geschlagen, der flink und sehr präzise gespielt hat. Doch wir haben stark dagegen gehalten und verdient gewonnen", sagte Cheftrainer Marc-Patrick Meister. "Mir ist es ganz wichtig, dass bei diesem Turnier alle Jungs, die wir mitgenommen haben, spielen. Bis auf zwei Spieler konnten wir heute schon alle einsetzen, so machen wir weiter und freuen uns, auf unseren nächsten Gegner am Sonntag."

Damit wandern die ersten drei Punkte beim Vier-Nationen-Turnier auf das deutsche Konto. Am Nachmittag bestreiten Portugal und die Niederlande ihr erstes Spiel. Schon am Sonntag hat das deutsche Team die Chance nachzulegen. Gegner der Partie ab 13 Uhr ist Portugal. Den Gastgeber des Vier-Nationen-Turniers beschreibt Meister "als pfeilschnelles Team". Die dritte und letzte Begegnung bestreitet die deutsche Mannschaft am Mittwoch (ab 14 Uhr) gegen die U 16 der Niederlande.

