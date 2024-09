3:2 beim HSV: SC Sand übernimmt die Spitze

Der SC Sand hat in der 2. Frauen-Bundesliga vorerst die Tabellenführung übernommen. Zum Auftakt des 3. Spieltages behielt der frühere Bundesligist beim Hamburger SV 3:2 (0:1) die Oberhand und hat jetzt sechs Punkte auf dem Konto. Durch den Erfolg im direkten Duell zog der Sportclub auch am HSV (vier Zähler) vorbei.

In Hamburg waren die Gastgeberinnen auf dem Trainingsplatz am Volksparkstadion durch ein Eigentor von Athanasia Tsaroucha (14.) zunächst in Führung gegangen. Sanja Homann (58.) und Julia Matuschewski (68.) drehten jedoch nach der Pause innerhalb weniger Minuten für den SC Sand das Spiel. Mit ihrem zweiten Treffer baute Homann (77.) den Vorsprung weiter aus. Zwar brachte Svea Stoldt (80., Foulelfmeter) die Hamburgerinnen noch einmal näher heran. Die erste Saisonniederlage konnte der HSV allerdings nicht mehr abwenden.