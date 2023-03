3:1 gegen Lettland: Futsal-Nationalteam darf weiter träumen

Die deutsche Futsal-Nationalmannschaft hat ihre Chance auf die Teilnahme an der Eliterunde der WM-Qualifikation gewahrt. In ihrem letzten Gruppenspiel besiegte die Mannschaft von Cheftrainer Marcel Loosveld vor Rekordkulisse in der Bielefelder Seidensticker-Halle die Auswahl Lettlands 3:1 (2:0).

In der Tabelle liegt das deutsche Team punktgleich mit Spitzenreiter Slowakei mit fünf Zählern auf Platz zwei, der zumindest die Playoffs garantiert, Lettland ist Dritter (3). Im letzten Spiel der Gruppe haben die Letten am 8. März (ab 18.30 Uhr) die Slowaken zu Gast. Die Gruppensieger und vier besten Zweiten qualifizieren sich direkt.

"Die Ergebnisse der letzten Spiele bestätigt"

"Ich bin sicherlich zufrieden, weil wir die Ergebnisse der letzten Spiele bestätigt haben und auch, wo wir momentan stehen. Wir sind sehr stark gestartet, und haben völlig verdient geführt, hätten sogar zwei, drei Tore mehr machen müssen. Man weiß ja, was im Futsal dann alles passieren kann, aber die Jungs haben es dann nach dem 2:1 wieder gut gemacht", sagte Loosveld. "Lettland muss jetzt gewinnen und die Slowakei will nicht den ersten Platz abgeben. Wenn Lettland gewinnen sollte, hätten wir sehr viel Pech gehabt."

Schon in der zweiten Minute hatte Gabriel Francisco de Oliveira Costa den ersten guten Abschluss und machte gleich weiter: Muhammet Sözer wurde nach einer Ecke aber noch geblockt. Das deutsche Team hatte ein ums andere Mal Ballgewinne und nach einem davon durch Oliveira (3.) den nächsten Schuss aufs Tor.

Sözer und Wittig treffen nach Ballgewinnen

Beim nächsten Mal sollte es dann klappen: Sözer dribbelte sich nach Ballgewinn in Schussposition und ließ Keeper Artjoms Krizanovskis keine Abwehrchance (4.). Die Letten taten sich gegen die aggressiv forecheckende deutsche Fünf schwer, kam kaum einmal konstruktiv in die gegnerische Hälfte und machte im Aufbauspiel Fehler auf Fehler. Einen davon bestrafte Kapitän Christopher Wittig in der sechsten Minute mit dem 2:0.

Kurz darauf verpasste Suad Ak nach feinem Pass das dritte Tor am langen Pfosten nur um Zentimeter (7.). Und dann hatte Lettland noch einmal Glück, als Ak bei einem Schuss Wittigs auf der Torlinie angeschossen wurde (7.). Ak blieb weiter im Mittelpunkt und prüfte aus spitzem Winkel den neuen Goalie Kaspars Nerets (11.) und zwang ihn Minuten drauf zu einer Glanztat (13.).

In der 15. Minute musste dann erstmals auch Pavlos Wiegels im deutschen Tor bei einem Schuss von Miks Babris eingreifen (15.). Die Gäste vom Baltikum sammelten sich nun ein wenig und pressten weiter vorne. Wiegels musste bei einer gefährlichen Hereingabe von Miks Babris erneut eingreifen (17.). Die Einschläge kamen aber näher: Miks Babris traf aus der Distanz die Latte. Doch die deutsche Antwort folgte prompt durch Michael Meyer, der knapp über das Tor schoss (beide 19.).

Lettland verkürzt, aber Sözer beruhigt

Auch Halbzeit zwei startete mit deutlichem deutschen Chancenplus inklusive eines Seitfallziehers von Oliveira (23.). Der Treffer fiel aber aus dem Nichts auf der Gegenseite: Miks Bibris zimmerte den Ball von der rechten Seite unter die Latte (25.). Das deutsche Team reagierte und hatte wieder Chancen: Ak (27.) und zweimal Wittig (28., 31.) scheiterten aber.

Besser machte es Sözer, der in der 32. Minute nach einem Solo per Flachschuss zum 3:1 traf und die Nerven wieder ein wenig beruhigen konnte. Wittig hätte Minuten später zweimal fast auf 4:1 gestellt (35., 36.), aber in der Defensive brannte auch nicht mehr viel an, auch wenn die Letten die letzten Minuten mit fliegendem Torwart spielten.

