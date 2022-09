Wiedersehen in drei Tagen: Am Freitag stehen sich beide Teams erneut gegenüber

3:1 gegen Italien: U 17 gewinnt ersten Test

Erfolg im Traditionsduell: Die deutschen U 17-Juniorinnen haben das erste von zwei Testspielen gegen Italien für sich entschieden. Im Herbert-Dröse-Stadion in Hanau siegte das Team von DFB-Trainerin Sabine Loderer mit 3:1 (2:1).

"Das Spiel gegen die Italienerinnen war der erwartet gewinnbringende Test in unserem ersten U 17-Länderspiel", so Loderer. "Unsere Mädels haben viele Inhalte, die wir in den vergangenen Tagen erarbeitet haben, gegen einen sehr griffig und variabel auftretenden Gegner schon richtig gut umgesetzt. Solche Herausforderungen sind die Spiele, die wir brauchen, um einen Schritt nach vorne zu machen. Die Mädels haben einen selbstbewussten Auftritt hingelegt und sich von dem frühen Rückstand nach einem Standard nicht aus der Ruhe bringen lassen. Insgesamt sind wir zufrieden mit der gezeigten Leistung und werden bis zum zweiten Spiel noch an der ein oder anderen Stellschraube drehen."

Nach frühem Rückstand: DFB-Mädels drehen das Spiel

Gleich zu Beginn der Partie musste das DFB-Team einen Dämpfer hinnehmen. Nach fünf Minuten gingen die Gäste in Führung. Davon ließ sich Deutschland aber überhaupt nicht beirren, stattdessen glich Amira Dahl (10.) vom Hamburger SV nahezu postwendend aus. Eintracht Frankfurts Marina Scholz (34.) brachte den deutschen Nachwuchs in Führung, Mannschaftskollegin Sara Sahiti sorgte kurz vor Schluss für die Entscheidung.

Am Freitag misst sich die U 17 in Hanau erneut mit Italien. Tickets für das Spiel sind ausschließlich im DFB-Ticketshop erhältlich. Die beiden Testspiele sind Teil der Vorbereitung auf die EM-Qualifikation im Oktober in Slowenien.

