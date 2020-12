3:1 bei Ajax: Bayern siegt im Hinspiel

Vorjahreshalbfinalist FC Bayern München hat sich im Hinspiel des Sechzehntelfinales in der Women's Champions League 3:1 (0:0) beim niederländischen Vizemeister Ajax Amsterdam durchgesetzt. Dank des Auswärtssieges haben die Bayern im Rückspiel am kommenden Mittwoch (ab 18 Uhr, live bei Sport1) gute Chancen aufs Weiterkommen.

Die Münchnerinnen machten von Beginn an Druck und schnürten die Gastgeberinnen schon früh in der eigenen Hälfte ein. Zwingende Torgelegenheiten konnte sich die Mannschaft von Cheftrainer Jens Scheuer aber zunächst nicht herausspielen. Das änderte sich in der 21. Minute, als Marina Hegering nach einem Eckball aus kürzester Distanz an der stark reagierenden Lize Kop im Amsterdamer Kasten scheiterte. In der Folge blieben die Bayern deutlich überlegen, gegen die kompakte Defensive der Niederländerinnen gab es aber kein Durchkommen.

Auch im zweiten Durchgang blieb der Tabellenführer der FLYERALRM Frauen-Bundesliga die klar bessere Mannschaft, die auffällige Hegering (53.) traf aber nur das Außennetz. Vier Minuten später war es dann soweit: Einen missglückten Schussversuch von Lea Schüller stolperte Kay-Lee De Sanders (57.) unglücklich ins eigene Tor. Der FCB blieb weiter am Drücker, Sydney Lohmann (69.) erhöhte mit einem platziertem Schuss ins lange Eck auf 2:0. Jonna van de Velde (80.) verkürzte per Traumtor zwar noch auf 1:2, die eingewechselte Simone Laudehr (86.) machte wenig später aber alles klar.

[sid/mh]