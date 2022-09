3000 Euro Geldstrafe für Kickers Offenbach

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat den Regionalligisten Kickers Offenbach im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines fortgesetzten unsportlichen Verhaltens seiner Anhänger mit einer Geldstrafe in Höhe von 3000 Euro belegt.

Offenbacher Zuschauer waren in der zweiten Halbzeit des DFB-Pokalspiels gegen Hannover 96 am 22. August 2016 auf den Zaun zum Innenraum geklettert und hatten Gegenstände wie Plastikbecher in Richtung Spielfeld geworfen. In der 120. Minute wiederholten sich die Szenen, wobei diesmal auch Zuschauer aus dem Gästebereich mitmachten. Zudem wurden die Schiedsrichter nach Spielschluss beim Gang in die Kabine beschimpft und mit Plastikbechern beworfen.

Der Verein hat dem Urteil zugestimmt, das Urteil ist damit rechtskräftig.

[mm]