3:0 in Türkei: DFB-Frauen lösen WM-Ticket

Entscheidung gefallen! Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft hat sich das Ticket für die WM 2023 in Australien und Neuseeland gesichert. Die DFB-Auswahl gewann in der Türkei 3:0 (0:0) und machte damit in der Timsah Arena Stadyumu in Bursa den Gruppensieg in der Qualifikationsgruppe H perfekt. Mit dem Sieg wächst der Vorsprung auf Verfolger Portugal auf fünf Punkte, damit sind die DFB-Frauen am letzten Spieltag, am 6. September (ab 18.30 Uhr) in Bulgarien, nicht mehr einzuholen.

"Wir sind sehr, sehr glücklich", sagte die abgekämpfte Kapitänin Alexandra Popp im ZDF, gab aber unumwunden zu: "Das war echt ein hartes Stück Arbeit. Wir hatten nicht das erhoffte Spieltempo, was auf diesem Platz aber auch nicht so einfach war."

Deutschland startet dominant

Direkt ab dem Anpfiff war Deutschland die spielbestimmende Mannschaft und schnürrte die türkische Auswahl im Sechzehner ein. Schon in den ersten Minuten erspielten sich die DFB-Frauen mehrer Eckstöße und kamen immer wieder zu Abschlusssituationen. Die erste große Möglichkeit hatte Linda Dallmann (5.), eine Flanke verarbeitete sie als Direktabnahme und schoss den Ball nun knapp über das Tor.

Im Verlauf der ersten Halbzeit entwickelte es sich immer mehr zu einem Spiel auf ein Tor. Deutschland erspielte sich Chance um Chance und es war nur noch eine Frage der Zeit, wann das erste Tor fallen würde. Kurz vor der Halbzeit (37.) scheitert Klara Bühl aus kurzer Distanz, nach schöner Vorarbeit von Magull, an Keeperin Selda Akgöz. Richtig gefährlich wurde es aber nicht mehr.

Die Türkei verteidigt stark

Die türkische Defensive hatte sich gut auf das deutsche Team eingestellt und ließ kaum einen gefährlichen Abschluss zu. Torhüterin Akgöz schnappte sich alles, was in ihre Nähe kam und wurde immer mehr Spielerin des Spiels für die türkische Auswahl. Nach Ballgewinn versuchten es die Türkinnen über schnelle Konter, die jedoch von der deutschen Defensive gut verteidigt wurden.

Selbes Bild nach der Halbzeit

Kurz nach Anpfiff der zweiten Halbzeit erspielten sich die Türkinnen den ersten eigenen Eckball (47.), ansonsten agierte die türkische Offensive meist harmlos. Es zeigte sich ein ähnliches Bild wie in der ersten Halnzeit, die DFB-Frauen sammelten sich um den Sechzehner der Türkinnen. Rauch (50.) versucht es zu Beginn der zweiten Halbzeit mit einem Schuss aus der Distanz, doch Akgöz hielt den Ball sicher fest.

Auch die Temperaturen von über 30 Grad machen den Spielerinnen zu schaffen, es gab pro Halbzeit jeweils eine Trinkpause.

Elfmeter lässt den Knoten platzen

In der 57. Minute durfte die DFB-Auswahl endlich jubeln: Dallmanns Flanke von der rechten Seite bekam die türkische Verteidigerin Seker im Strafraum an den linken Arm - Elfmeter. Felicitas Rauch ließ sich nicht bitten und setzt den Ball sicher ins rechten Eck zur Führung (57.). Daraufhin fiel fast das nächste Tor für die DFB-Auswahl aber Akgöz pariert einen guten Kopfball von Dallmann aus kurzer Distanz.

Dann ging es Schlag auf Schlag und das deutsche Team legte das 2:0 nach. Klara Bühl zog aus 17 Metern halbrechter Position ab und traf trocken unten rechts nach Vorlage von Rauch (60.). Kurz nach ihrer Einwechslung erzielte Lea Schüller (77.) nach Vorarbeit von Lina Magull den 3:0-Endstand.

In der Schlussphase gab es zwar noch fünf Minuten Nachspielzeit, jedoch blieben Chancen aus. Schiedsrichterin Maria Marotta schickte mit ihrem Schlusspfiff die DFB-Auswahl zur WM 2023.

[dfb]