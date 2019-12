3:0 gegen Tschechien zum Jahresabschluss

Die deutschen U 16-Junioren haben zum Jahresabschluss ihr zweites Länderspiel gegen die Auswahl der Tschechischen Republik gewonnen. Drei Tage nach der unglücklichen 0:1-Niederlage gewann das Team von DFB-Trainer Michael Prus im bayerischen Bogen mit 3:0 (1:0). Die Tore erzielten Linus Weik (40.), Safa Yildirim (42.) und Kenan Hadziavic (72.).

"WIr kamen heute schwer ins Spiel", sagte Prus. "Mit zunehmender Spieldauer haben wir aber den Respekt vor dem Gegner abgelegt und mit großer Leidenschaft die persönlichen Duelle angenommen. Vor allem dass es uns gelungen ist, trotz hoher Laufbereitschaft und Aggressivität, im Ballbesitz auch spielerische Elemente zu entwickeln führte dazu, dass wir viele Torchancen generieren konnten. Deshalb war der Sieg auch in dieser Höhe verdient."

Prus weiter: "Das waren zwei gute Tests gegen die Tschechen, die uns in beiden Spielen richtig gefordert haben und deutlich gemacht haben, wie wichtig eine Topeinstellung für den Teamerfolg ist. Wir beenden das Jahr erfreulicherweise mit diesem 3:0-Sieg und freuen uns im kommenden Frühjahr mit einem Trainingslager zu starten. Im Januar 2020 haben wir in La Manga die Möglichkeit zehn Tage intensiv mit den Spielern trainieren zu können."

Drei Tore vor toller Kulisse

Die deutsche Auswahl wollte nach dem 0:1 im ersten Vergleich in erster Linie an der Chancenverwertung arbeiten. Und diese Arbeit trug zum Ende der ersten Halbzeit das erste Mal Früchte. Linus Weik erzielte in seinem ersten U 16-Länderspiel die 1:0-Führung (40.). Und nur zwei Minuten nach der Pause legte Safa Yildirim nach (42.). Die DFB-Junioren blieben am Drücker und erzielten durch Kenan Hadziavic auch noch das 3:0 (72.).

Das Spiel fand vor der tollen Kulisse von 2532 Zuschauern statt. Darunter befanden sich auch viele Schulen mit Kindern und Jugendlichen, die dank der guten Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Fußball-Verband ihren Schul-Wandertag im Stadion Bogen verbrachten.

Für die U 16-Junioren geht es im nächsten Jahr weiter. Im Januar steht zunächst das obligatorische Wintertrainingslager an. Vom 7. bis 11. Februar stehen dann gleich drei Länderspiele beim UEFA Development Tournament in Portugal auf dem Programm. Die Gegner stehen noch nicht fest.

[dfb]