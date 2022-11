3:0 gegen Israel: U 18 gewinnt Winterturnier

Die deutschen U 18-Junioren haben sich mit einem überzeugenden Sieg gegen den Gastgeber den Gewinn des Vier-Nationen-Turniers gesichert. Gegen Israel behielt die DFB-Auswahl in Petach Tikwa mit 3:0 (2:0) die Oberhand.

In den Tagen zuvor hatte das Team von DFB-Trainer Christian Wörns auf ein 1:1 gegen Tschechien ein furioses 8:0 gegen die Vereinigten Arabischen Emirate folgen lassen. In der Tabelle blieb die deutsche Mannschaft aufgrund der besseren Tordifferenz vor den Tschechen, die unweit des Mittelmeeres ebenfalls zwei Siege und ein Remis einfuhren.

Vor etwa 200 Zuschauern im HaMoshava-Stadion vor den Toren von Tel Aviv brachte Dzenan Pejcinovic die DFB-Auswahl in der 21. Minute in Führung. Elias Baum erhöhte nur wenig später auf 2:0 (29.), bevor Ibrahim Maza zu Beginn der zweiten Hälfte den Schlusspunkt setzte (55.).

Schalker Fans unterstützen U 18

Zu Gast beim Spiel war auch eine Gruppe des Fanprojekts des FC Schalke 04, die im Rahmen seiner Antidiskriminierungs- und Erinnerungsarbeit mit zwölf jungen Erwachsenen der aktiven Fanszene nach Israel gereist sind. Im Vordergrund der Reise stehen vor allem interkulturelle Begegnungen mit unterschiedlichen Menschen, die in Israel leben. So hat die Reisegruppe schon ein Kibbuz am Rande des Gazastreifens besucht und gegen ein arabisches Team Fussball gespielt. Im weitere Verlauf steht noch der Besuch von Jerusalem und der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem auf dem Plan.

Die Partie gegen Israel war für die U 18-Junioren die letzte in diesem Kalenderjahr. Weiter geht es für Christian Wörns und sein Team am 24. und 27. März 2023 mit einem Länderspieldoppelpack gegen Frankreich.

[dfb]