3. Runde: Hier sind die Spiele live zu sehen

Der aktuelle Tabellenführer TSG Hoffenheim empfängt im zweiten Montagsspiel der Saison die Viertplatzierten aus Leverkusen. Das Spiel ist am Montag (ab 19.30 Uhr) neben MagentaSport und DAZN auch im Free-TV auf Sport1 zu sehen. Eintrittskarten für alle Begegnungen können über das zentrale Ticketportal fbl.tickets erworben werden.

Eingeläutet wird der 3. Spieltag bereits am Freitag (ab 18.30 Uhr) mit der Partie VfL Wolfsburg gegen Aufsteiger 1. FC Nürnberg. Am Samstag begegnen sich dann ab 12 Uhr der 1. FC Köln und der MSV Duisburg. Anschließend geht es ab 14 Uhr weiter mit dem Duell Eintracht Frankfurt gegen RB Leipzig. Die SGS Essen trifft am Sonntag (ab 14 Uhr) auf den FC Bayern München, ab 18.30 Uhr kommt es zum Aufeinandertreffen zwischen dem SC Freiburg und SV Werder Bremen. Alle Partien sind live bei MagentaSport und DAZN zu sehen.

Grundsätzlich werden die Spiele der Google Pixel Frauen-Bundesliga seit der Saison 2023/2024 zu folgenden Anstoßzeiten ausgetragen: Der Spieltag beginnt mit einer Partie am Freitag (ab 18.30 Uhr). Es folgen jeweils zwei Begegnungen am Samstag (ab 12 und 14 Uhr) und am Sonntag (ab 14 und 18.30 Uhr). Das Ansetzungsformat sieht zum Abschluss des Spieltags eine Partie am Montag (ab 19.30 Uhr) vor, die im Free-TV auf Sport1 gezeigt wird. MagentaSport wird auch in der neuen Spielzeit alle 132 Partien live übertragen, co-exklusiv auch DAZN. Zudem haben ARD und ZDF das Recht auf zehn frei empfangbare Livespiele pro Saison erworben. Insgesamt werden also 32 Begegnungen pro Spielzeit live im Free-TV gezeigt. Highlights aller Partien werden von ARD/ZDF, MagentaSport, DAZN und Sky angeboten.

Der 3. Spieltag der Google Pixel Frauen-Bundesliga

Freitag (ab 18.30 Uhr, live MagentaSport und DAZN)

VfL Wolfsburg – 1. FC Nürnberg

Samstag (ab 12 Uhr, live MagentaSport und DAZN)

1. FC Köln – MSV Duisburg

Samstag (ab 14 Uhr, live auf MagentaSport und DAZN)

Eintracht Frankfurt – RB Leipzig

Sonntag (ab 14 Uhr, live MagentaSport und DAZN)

SGS Essen – FC Bayern München

Sonntag (ab 18.30 Uhr, live auf MagentaSport und DAZN)

SC Freiburg – SV Werder Bremen

Montag (ab 19.30 Uhr, live auf Sport1, MagentaSport und DAZN)

TSG Hoffenheim – Bayer 04 Leverkusen

[ag]