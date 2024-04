3. Liga stellt nächsten Zuschauerrekord auf

Vier Spieltage sind noch zu absolvieren - und schon jetzt hat die 3. Liga ihren Saisonrekord aus dem Vorjahr geknackt. Rund 3,31 Millionen Fans haben an den ersten 34 Spieltagen die Partien besucht. Der bisherige Höchstwert der Liga-Geschichte von 3,115 Millionen Zuschauer*innen, erzielt in der vergangenen Saison 2022/2023, ist damit bereits übertroffen. Der Zuschauerschnitt in der 3. Liga liegt aktuell bei 9761 pro Spiel (Vorsaison: 8199).

Einen weiteren historischen Rekord hat die 3. Liga am vergangenen Wochenende nur knapp verpasst: 121.258 Fans strömten zu den zehn Partien des 34. Spieltages, im Schnitt also mehr als 12.000 pro Spiel. Nur ein Spieltag war in der Geschichte der 3. Liga besser besucht - die 38. und letzte Runde der Saison 2015/2016. Damals wurden 122.570 Besucher*innen registriert.

Bestwert: 30.000 Fans in Dresden

Die größte Kulisse am Wochenende hatte erneut die SG Dynamo Dresden, deren 0:2-Heimniederlage gegen Viktoria Köln im Rudolf-Harbig-Stadion 30.000 Menschen sahen. Auch beim SSV Ulm (16.030 im Spitzenspiel gegen den SSV Jahn Regensburg), TSV 1860 München (15.000 gegen 1. FC Saarbrücken), SV Waldhof Mannheim (14.764 gegen Rot-Weiss Essen), SC Preußen Münster (12.796 gegen SC Freiburg II) und FC Ingolstadt (10.490 gegen MSV Duisburg) waren die Zuschauerzahlen fünfstellig.

Am Ende fehlten insgesamt lediglich knapp 1400 Personen zu einer neuen Bestmarke. Es bleiben noch vier Spieltage in der laufenden Saison, um auch diesen Rekord zu knacken.