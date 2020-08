3. Liga spielt mit adidas-Ball "Uniforia"

"Uniforia" heißt der offizielle Spielball der 3. Liga in der Saison 2020/2021. Die 20 Klubs werden die 380 Partien der kommenden Saison mit dem für die ins Jahr 2021 verlegte UEFA EURO 2020 konzipierten Spielgerät von DFB-Ausrüster adidas bestreiten. Der FIFA-zertifizierte Ball steht in der Tradition seiner Vorgänger "Conext 19 OMB" und "Telstar 18". Seit Sommer 2018 ist adidas Partner der 3. Liga und stellt einen einheitlichen Spielball. Zuvor hatten die Drittligisten zehn Jahre lang jeweils individuelle Ballpartner. Die Vereinbarung mit adidas läuft bis Ende der Saison 2025/2026.

"Uniforia" wird speziell für die 3. Liga mit dem offiziellen Logo der dritthöchsten Spielklasse veredelt. Jeder der 20 Vereine erhält ein Kontingent von 200 Bällen sowie 40 Winterbällen zu Spiel- und Trainingszwecken.

"Uniforia" spielt auf integrative Kraft und Begeisterung an

Der Name "Uniforia" spielt auf die integrative Kraft (unity) und die Begeisterung (euphoria) an, die der Sport erzeugen kann. Er vereint spielerisch Kunst und Fußball: Kräftige grau-schwarze Pinselstriche symbolisieren das Verschmelzen von Grenzen innerhalb des Kontinents. Die unterschiedlichen Farbakzente stehen für die Diversität der Gastgebernationen, von Fans und Kulturen. Auch die GPS-Koordinaten der zwölf Städte in ganz Europa, in denen EM-Spiele ausgetragen werden, sind von Amsterdam bis St. Petersburg auf "Uniforia" integriert.

Eine Umstellung der Spiel-, Schuss- und Fangtechnik ist nicht nötig, denn "Uniforia" basiert auf derselben Panelstruktur wie der Telstar 18. Eine Innovation ist das einzigartige "Hi-White"-Material, das für eine optimierte Sichtbarkeit auf dem Platz sorgt.

[mg]