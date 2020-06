3. Liga: Sammelbecken für Talente

Ist die 3. Liga in erster Linie ein Wettbewerb für kampferprobte Routiniers und Haudegen? Die aktuellen Zahlen zeigen einen erfreulichen Wandel - hin zum Sammelbecken für Talente, die ihre Grundausbildung meist in Nachwuchsleistungszentren (NLZ) absolviert haben.

Bis zur Spielunterbrechung der Saison 2019/2020 durch die Corona-Pandemie kamen aus der Gruppe der 2000er-Geburtsjahrgänge insgesamt 44 Akteure zu Spieleinsätzen, davon 35, die für Auswahlmannschaften des DFB spielberechtigt sind. Besonders bemerkenswert: Selbst wenn die von der zweiten Mannschaft des FC Bayern München eingesetzten 14 Spieler aus den 2000er-Jahrgängen nicht berücksichtigt werden - kamen weitere 30 Spieler dieser Altersgruppe in 15 Vereinen zum Einsatz. Der Anteil an nicht für DFB-Auswahlteams spielberechtigten Spielern beträgt in diesem Altersbereich lediglich 13 Prozent.

Die Bundesliga setzte deutlich weniger Spieler des 2000er-Jahrgangs ein. Insgesamt kamen dort 23 Youngster zum Einsatz, davon waren acht Spieler mit deutscher Staatsangehörigkeit, der Anteil an Spielern, die nicht für den DFB spielen können, betrug demnach 65 Prozent. In der 2. Bundesliga wurden 25 Nachwuchsspieler eingesetzt (32 Prozent nicht für DFB-Auswahlteams einsatzberechtigt).

Drei Stammtorhüter unter 20 Jahre alt

Aus dem Jahrgang 2000 haben es in der 3. Liga gleich drei Torhüter zur Nummer eins in ihrer Mannschaft geschafft: Christian Früchtl (Bayern München II) und Nico Mantl (SpVgg Unterhaching) mit jeweils 26 Einsätzen sowie Vincent Müller von den Würzburger Kickers, der auf 16 Spiele kommt.

Von den Feldspielern weisen im Erfassungszeitraum die meisten Einsatzzeiten auf: Lars Lukas Mai (Bayern München II, 24 Spiele), Leon Dajaku (Bayern München II, 24 Spiele, drei Tore), Frank Evina (KFC Uerdingen, 23 Spiele, fünf Tore), Erik Hottmann (SG Sonnenhof Großaspach, 23 Spiele), Erik Tallig (Chemnitzer FC, 20 Spiele, 5 Tore) und Jean-Manuel Mbom (KFC Uerdingen, 20 Spiele, 3 Tore)

Breunig feiert starkes Comeback

Maximilian Breunig von den Würzburger Kickers war der erste Spieler aus der 2000er-Generation, der in der 3. Liga überhaupt am Ball - das war bereits in der Saison 2017/2018. Im darauf folgenden Spieljahr 2018/2019 ging der Stürmer für die U 19 des FC Ingolstadt 04 in der A-Junioren-Bundesliga Süd/Südwest erfolgreich auf Torejagd (15 Treffer).

Anschließend kehrte Breunig vereinbarungsgemäß zu den Würzburger Kickers zurück. Die Saison 2019/2020 begann für ihn jedoch unglücklich, da er aufgrund eines schweren Autounfalls eine lange Zwangspause einlegen musste. Erst am 22. Spieltag stand der Stürmer wieder in der Mannschaft der Kickers, wo er beim 6:0 in Großaspach den Torreigen in der 23. Minute eröffnete.

Raketenstart und Zweitversuch

Als jüngstes Team und einzige Zweitvertretung eines Bundesligisten hat sich Aufsteiger FC Bayern München II sehr gut in der 3. Liga akklimatisiert. Der Punkterekord für eine zweite Mannschaft in der 3. Liga ist drei Spieltage vor Saisonende bereits geknackt. Auch das anvisierte Ziel, durch Spielpraxis im gestandenen Männerfußball junge Talente baldmöglichst fit für Bundesligaeinsätze zu machen, trägt Früchte. So absolvierte der Kanadier Alphonso Davies nur drei Spiele in der 3. Liga, um in der Bundesliga zu landen und sich dort einen Stammplatz beim deutschen Rekordmeister zu sichern. Auch der Niederländer Joshua Zirkzee und Leon Dajaku (beide Jahrgang 2001) sind schon zu Bundesligaeinsätzen gekommen.

Anders verhält sich die Lage bei Jann-Fiete Arp. Im Spieljahr 2017/2018 kam er als erster Deutscher des Jahrgangs 2000 für den Hamburger SV zu Bundesligaeinsätzen (18 Spiele, 2 Tore). Nach dem Abstieg des HSV verblasste sein Stern jedoch in der 2. Bundesliga, noch ehe er zum FC Bayern wechselte. Dort ist er zwar mit einem Profivertrag ausgestattet, versucht jedoch über den Umweg 3. Liga sich für Einsätze in der Bundesliga zu empfehlen. Bislang erzielte er für die zweite Mannschaft des FCB bei sieben Einsätzen zwei Tore und befindet sich nach Meinung seines Trainers Sebastian Hoeneß auf einem guten Weg.

Spieler der 2000er-Jahrgänge mit Drittliga-Einsätzen

FC Würzburger Kickers

Vincent Müller (23.08.2000) 16 Einsätze

Jonas David (08.03.2000) fünf Einsätze

Maximilian Breunig (14.08.2000) drei Einsätze, ein Tor

Yassin Ibrahim (09.02.2000) drei Einsätze

MSV Duisburg

Vincent Gembalies (18.01.2000) 13 Einsätze

Migel-Max Schmeling (17.02.2000) drei Einsätze

FC Ingolstadt 04

Filip Bilbija (24.04.2000) 13 Einsätze

Patrick Sussek (08.02.2000) 12 Einsätze

Georgios Pintidis (28.04.2000) drei Einsätze

Hallescher FC

Jan Shcherbakovski (24.03.2001) ein Einsatz

FC Hansa Rostock

Nicolas Nartey (22.02.2000) elf Einsätze

Michel Ulrich (15.01.2000) ein Einsatz

1.FC Kaiserslautern

Anas Bakhat (02.04.2000) ein Einsatz

SpVgg Unterhaching

Nico Mantl (06.02.2000) 26 Einsätze

Niclas Stierlin (22.01.2000) 15 Einsätze

Stephan Mensah (01.06.2000) ein Einsatz

KFC Uerdingen 05

Frank Evina (25.07.2000) 23 Einsätze, fünf Tore

Jean-Manuel Mbom (24.02.2000) 20 Einsätze, ein Tor

Hakim Guenouche (30.05.2000) drei Einsätze

TSV 1860 München

Leon Klassen (29.05.2000) 13 Einsätze, ein Tor

Fabian Greilinger (13.09.2000) neun Einsätze

SV Meppen

Leonhard Bredol (01.08.2000) vier Einsätze

Ted Tattermusch (08.05.2001) zwei Einsätze

Carl Zeiss Jena

Niklas Jahn (19.01.2001) sieben Einsätze, ein Tor

Max Gottwald (13.09.2000) ein Einsatz

SG Sonnenhof Großaspach

Erik Hottmann (08.02.2000) 23 Einsätze

FC Viktoria Köln

Dario de Vita (12.02.2000) sechs Einsätze

Chemnitzer FC

Erik Tallig (10.01.2000) 20 Einsätze, fünf Tore

Noah Awuku (09.01.2000) sieben Einsätze

SV Waldhof Mannheim

Florian Flick (01.05.2000) drei Einsätze

FC Bayern München II

Leon Dajaku (12.04.01) 24 Einsätze, drei Tore

Joshua Zirkzee (22.05.01) 16 Einsätze, zwei Tore

Alphonso Davies (02.11.00) drei Einsätze

Christian Früchtl 28.01.00) 26 Einsätze

Jan Fiete Arp (06.01.00) sieben Einsätze, zwei Tore

Josip Stanisic (02.04.00) neun Einsätze

Lars Lukas Mai (31.03.00) 24 Einsätze

Chris Richards (28.03.00) 15 Einsätze, ein Tor

Marcell Zylla (14.01.00) 13 Einsätze, drei Tore

Can Karatas (29.11.00) fünf Einsätze, ein Tor

Oliver Batista Meier (16.02.01) 14 Einsätze, drei Tore

Nicolas Kühn (01.01.00) neun Einsätze, ein Tor

Angelo Stiller (04.04.01) acht Spiele

Flavius Daniliuc (27.04.01) vier Spiele

Vereine ohne eingesetzte Spieler des 2000er-Jahrgangs

[hg]