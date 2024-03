3. Liga läutet Internationale Wochen gegen Rassismus ein

Am Montag beginnen offiziell die diesjährigen Internationalen Wochen gegen Rassismus. In der 3. Liga werden sie bereits an diesem Wochenende eingeläutet. An sechs Standorten werden im Rahmen des 29. Spieltags verschiedene Maßnahmen durchgeführt – von Stadiondurchsagen und Bannern über LED-Banden bis hin zu speziellen Eckfahnen, Kapitänsbinden und Aufwärmleibchen. Alles unter dem Motto der DFB-Kampagne: "Wir haben was gegen Rassismus".

Involviert sind die folgenden Partien am Samstag und Sonntag:

Viktoria Köln – SV Waldhof Mannheim

1. FC Saarbrücken – FC Erzgebirge Aue

SSV Jahn Regensburg – FC Ingolstadt

SC Freiburg II – VfB Lübeck

SC Verl – Rot-Weiss Essen

SSV Ulm – SV Sandhausen

"Fußball Verein(t) Gegen Rassismus"

In Köln wird am Samstag auch Celia Sasic als DFB-Vizepräsidentin für Gleichstellung und Diversität im Sportpark Höhenberg vor Ort sein. Die frühere Nationalspielerin, die gleichzeitig Botschafterin für die UEFA EURO 2024 in Deutschland ist, wird unter anderem in der Halbzeitpause bei MagentaSport zum Interview zu Gast sein.

Der FC Viktoria Köln gehört ebenso wie der 1. FC Saarbrücken zu den Pilotvereinen von "Fußball Verein(t) Gegen Rassismus". Dabei handelt es sich um ein Projekt, mit dem der DFB gemeinsam mit den Landesverbänden und den beteiligten Klubs die Aktivitäten im Bereich der sozialen Nachhaltigkeit intensiviert. "Fußball Verein(t) Gegen Rassismus" wird vom Bundesministerium des Innern (BMI) gefördert. Mehr dazu hier. Die DFB-Kontaktadresse bei Fragen und Anregungen dazu lautet: vereintgegenrassismus@dfb.de

Die Internationalen Wochen gegen Rassismus laufen von 11. bis 24. März. Neben der 3. Liga werden sich auch die Google Pixel Frauen-Bundesliga und 2. Frauen-Bundesliga an den beiden kommenden Wochenenden im Rahmen des 16. und 17. Spieltags (15. bis 18. März, 22. bis 25. März) beteiligen.

[jb]