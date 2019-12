3. Liga knackt 500-Tore-Marke früh wie nie

Erstmals wurde die 500-Saisontore-Marke in der 3. Liga bereits am 17. Spieltag geknackt - so früh wie noch nie. Zuvor wurde dieser Wert frühestens am 18. Spieltag erreicht, nämlich in der Saison 2009/2010.

Das 500. Tor der laufenden Drittligasaison erzielte Ole Käuper für Carl Zeiss Jena mit seinem Treffer zum zwischenzeitlichen 1:1 beim 3:2-Auswärtssieg beim FC Bayern München II. Durchschnittlich fallen in der 3. Liga pro Spiel 3,1 Tore. Das sind mehr als in der 2. Bundesliga (im Schnitt 2,9).

[kr]