3. Liga inklusive: Zehnmal "Football Manager 2021" zu gewinnen

Deiner Trainerkarriere in der 3. Liga steht nichts mehr im Wege. Denn im neuen Football Manager 2021 von SEGA sind wieder alle 20 Klubs der 3. Liga mit den offiziellen Logos, Trikots und Vereinsdaten enthalten. Investiere in die Nachwuchsarbeit, verhandle die Spielergehälter und führe deinen Lieblingsklub mit deiner Wunschtaktik an die Tabellenspitze.

Das sind einige der neuen Features von Football Manager 2021:

Neue Taktikvorlagen: bring deine Spielidee mit neuen Taktikvorlagen auf den Platz, um dich mit Gegenpressing, Tiki-Taka oder langen, hohen Bällen zum Erfolg zu spielen.

bring deine Spielidee mit neuen Taktikvorlagen auf den Platz, um dich mit Gegenpressing, Tiki-Taka oder langen, hohen Bällen zum Erfolg zu spielen. Verbessertes Interaktionssystem bei Teambesprechung, Pressekonferenz oder Unterhaltung im Büro.

bei Teambesprechung, Pressekonferenz oder Unterhaltung im Büro. Scouting: neue Funktionen zum Treffen von Transfer-Entscheidungen.

neue Funktionen zum Treffen von Transfer-Entscheidungen. Magie des Spieltags: optimierte Animationen, Beleuchtung und Verbesserungen der 3D-Spielsimulation.

Mit der Erweiterung auf über 50 Nationen lassen sich Spieler und Mitarbeiter aus rund 2500 Vereinen scouten, um mit seinem Lieblingsverein die 3. Liga aufzumischen.

Der Football Manager 2021 ist ab sofort für PC/Mac und Xbox sowie als Mobile-Version für iOS und Android verfügbar.

Zehn Download-Codes zu gewinnen

Zum Release der neuen Ausgabe der Fußball-Simulation verlosen die 3. Liga und DFB-eFootball zehn Download-Versionen von Football Manager 21! Hier geht's zum Gewinnspiel.

