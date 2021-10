3. Liga in European Leagues aufgenommen

Nächster Schritt nach vorne für die 3. Liga: Sie ist als Entwicklungsmitglied in die European Leagues aufgenommen worden. Es handelt sich dabei um eine organisierte Interessenvertretung der professionellen Ligen in Europa. Gegründet wurde die Vereinigung im Jahr 2005.

Zu den Mitgliedern der European Leagues zählen unter anderem die DFL mit der Bundesliga und 2. Bundesliga, die italienische Serie A und B, La Liga in Spanien, die Premier League sowie die EFL, unter der die zweite, dritte und vierte Liga in England organisiert sind. Die Aufnahme in die European Leagues bietet der 3. Liga neue Möglichkeiten eines regelmäßigen inhaltlichen Austauschs auf internationaler Ebene, unter anderem in Bezug auf potenzielle gemeinsame Vermarktungsprojekte.

Die 3. Liga ist zunächst eines von sechs Entwicklungsmitgliedern. Darüber hinaus setzt sich die Vereinigung der europäischen Profiligen aktuell aus 28 festen Mitgliedern und vier assoziierten Mitgliedern zusammen.

[jb]