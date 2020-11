3. Liga: DFB setzt Spieltage 17 und 18 an

Der DFB hat den 17. und 18. Spieltag der 3. Liga zeitgenau angesetzt. Damit sind alle Spieltage bis zur Winterpause sowie der Auftakt im neuen Jahr terminiert.

Der letzte Spieltag vor Weihnachten wird am Freitag, 18. Dezember, vom TSV 1860 München und SV Wehen Wiesbaden eröffnet. Tags darauf steht unter anderem das Derby SpVgg Unterhaching gegen FC Bayern München II auf dem Programm. Der 1. FC Saarbrücken empfängt zur gleichen Zeit den FC Ingolstadt, der Hallesche FC trifft auf den SV Waldhof Mannheim, die SG Dynamo Dresden gastiert beim FC Viktoria Köln. Der Sonntag steht vor allem im Zeichen des Duells zwischen dem FSV Zwickau und Hansa Rostock. Der Abschluss des Jahres 2020 in der 3. Liga gehört am Montag, 21. Dezember, dem MSV Duisburg und 1. FC Magdeburg.

Nach einer kurzen, dreiwöchigen Pause geht es ab Freitag, 8. Januar 2021, mit dem 18. Spieltag weiter. Der SV Waldhof Mannheim und SC Verl sind als erste Klubs im Einsatz. Am Samstag richten sich die Blicke auf das Münchner Derby zwischen dem FC Bayern II und TSV 1860. Die Traditionsklubs 1. FC Magdeburg (gegen KFC Uerdingen), Hansa Rostock (gegen SpVgg Unterhaching) und 1. FC Kaiserslautern (gegen Viktoria Köln) starten alle mit Heimspielen ins Jahr 2021. Das Montagsspiel am 11. Januar bestreiten Türkgücü München und Dynamo Dresden im Grünwalder Stadion.

Spieltagsformat und TV-Übertragungen der 3. Liga

Die Regelspieltage der 3. Liga folgen einem festen Ansetzungsformat:

ein Spiel am Freitag (19 Uhr)

sechs Spiele am Samstag (alle 14 Uhr)

zwei Spiele am Sonntag (13 und 14 Uhr)

ein Spiel am Montag (19 Uhr)

Eine Ausnahme bilden die englischen Wochen mit Partien am Dienstag- und Mittwochabend (jeweils ab 19 Uhr), dort gibt es vorher kein Montagsspiel.

Alle Spiele der 3. Liga sind live und in voller Länge bei MagentaSport zu sehen. Freitags, sonntags und montags überträgt MagentaSport exklusiv live - ebenso an den Wochenspieltagen. Samstags zeigen die Dritten Programme der ARD im Free-TV ausgewählte Spiele zusätzlich live, insgesamt 88 in der Saison 2020/2021. Die Highlights der 3. Liga sind unter anderem wöchentlich in der ARD-Sportschau, den Sportsendungen der Dritten Programme sowie am späten Montagabend in "3. Liga pur" bei Sport1 zu sehen.

[jb]