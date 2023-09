2:6 nach 1:0: Futsal-Nationalmannschaft verliert in Frankreich

Die deutsche Futsal-Nationalmannschaft hat in der Eliterunde der WM-Qualifikation auch ihr zweites Spiel trotz guter Leistung verloren. Die DFB-Auswahl von Cheftrainer Marcel Loosveld unterlag Gastgeber Frankreich in Laval 2:6 (1:3). Luis Drees sorgte in der sechsten Minute für die zwischenzeitliche Führung, Muhammet Sözer (29.) verkürzte nach der Pause. Weiter geht es am 5. Oktober (ab 18.30 Uhr) zuhause gegen die Slowakei. Für die Partie in der EWS Arena in Göppingen gibt es Tickets zu gewinnen.

Keeper Pavlos Wiegels musste gleich in der ersten Minute gegen druckvoll startende Franzosen dreimal sein ganzes Können aufbieten. Erst in der vierten Minute kam Deutschland zum ersten gefährlichen Abschluss durch Michael Meyer. Im Gegenzug prüfte Steve Bendali Wiegels aus kurzer Distanz erneut.

Drees sorgt für die Führung

Doch jubeln durfte zuerste das deutsche Team. Nach einer clever ausgespielten Ecke drückte Drees den Ball am langen Pfosten zum 0:1 über die Linie. Das französische Team wirkte etwas geschockt, die deutsche Fünf stand defensiv jetzt stabiler. Mehr als Distanzschüsse fielen "Les Bleus" zunächst nicht ein, die Wiegels im Zweifelsfall sicher parierte.

Als die Franzosen dann doch einmal mit einer Kombination in eine bessere Schussposition kamen, fiel auch gleich der Ausgleich durch Souheil Mouhoudine. Gleich nach dem Anstoß verlor die DFB-Auswahl den Ball und kassierte nur zwölf Sekunden nach dem 1:1 das zweite Tor durch Ouassini Guirio (beide 11.).

Die deutsche Fünf schüttelte sich und stand nach einem starken Angriff kurz vor dem Ausgleich, doch Suad Ak spielte zwar den französischen Keeper aus, bekam den Ball aber nicht an Boulaye Ba auf der Torlinie vorbei (14.). Und es ging weiter mit deutschen Topchancen: Sözer und Meyer scheiterten an Torhüter Francis Lokoka (15.). Auch Drees zielte nur hauchzart daneben (18.). In der Schlussphase der Halbzeit ließen die Kräfte nach und Kapitän Abdessamad Mohammed nutzte das zum 3:1 (20.).

Sözer verkürzt per Freistoß

Nach der Pause ging es zunächst hin und her, doch ein unglücklich von Meyer abgefälschter Volley von Mohammed im Anschluss an eine Ecke ließ das französische Torpolster wachsen (22.). Und Frankreich legte nach einem Konter durch Sid Belhaj (23.) gleich nach.

Das deutsche Team kämpfte sich aber wieder zurück ins Spiel, agierte mutig nach vorne. Ak tauchte nach feinem Solo wieder allein vor dem Tor auf, fand aber seinen Meister im neuen Goalie Louis Marquet (26.). Christopher Wittig (27.) zielte kurz darauf aus der Distanz etwas zu hoch. Ein direkter Freistoß von Sözer brachte dann den verdienten zweiten deutschen Treffer.

Doch der Abstand wuchs nach einem einfachen Fehler im deutschen Aufbauspiel durch den Treffer von Nicolas Menendez (31.) gleich wieder an. Wiegels hielt seinen Kasten in der Folge bei mehreren französischen Chancen sauber, auf der Gegenseite erarbeitete sich Ak die nächste Schusschance, traf aber nur das Außennetz (34.).

[sid/js]