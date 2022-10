250 Euro Geldstrafe für Bayer Leverkusen

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat den Bundesligisten Bayer 04 Leverkusen im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines unsportlichen Verhaltens seiner Anhänger mit einer Geldstrafe in Höhe von 250 Euro belegt.

In der 37. Minute des Bundesligaspiels gegen den SC Freiburg am 3. September 2022 warf ein Leverkusener Zuschauer ein Feuerwerk in Richtung Strafraum. Da der Klub den Täter anschließend ermittelte, reduziert sich die laut Strafzumessungsleitfaden zu beantragende Strafe von eigentlich 1000 Euro um 75 Prozent auf 250 Euro.

Der Verein hat dem Urteil zugestimmt, das Urteil ist damit rechtskräftig.

[dfb]