25 Jahre nach Lens: Nivel kommt zum Frankreich-Länderspiel

Am Mittwoch jährt sich der Anschlag auf Daniel Nivel. Am 21. Juni 1998 überfiel eine 30-köpfige Gruppe deutscher Hooligans den Gendarmen in der Rue Romuald Pruvost im französischen WM-Spielort Lens. Der damalige Bundeskanzler Helmut Kohl nannte die feige Tat "eine nationale Schande". Nivel ist seitdem halbseitig gelähmt, er hat seinen Geruchs- und Geschmackssinn verloren und ist auf einem Auge blind. Der Hauptangeklagte wurde wegen versuchten Mordes zu zehn Jahren Gefängnis verurteilt. Daniel und Lorette Nivel haben nun eine Einladung des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) angenommen und werden am 12. September in Dortmund beim Länderspiel gegen Frankreich zugegen sein.

"Der Anschlag auf Daniel Nivel vor 25 Jahren zählt zu den dunkelsten Kapiteln der deutschen Fußballgeschichte", sagt DFB-Präsident Bernd Neuendorf. "Ebenso wie meine Amtsvorgänger - angefangen mit Egidius Braun - bewegen mich Daniel Nivels Lebensmut und die tapfere Haltung seiner Frau Lorette. In einem persönlichen Schreiben hatte ich mich an Daniel und Lorette Nivel gewandt und sie zum Länderspiel der A-Nationalmannschaft der Männer im September gegen Frankreich eingeladen. Ich freue mich sehr, dass sie diese Einladung angenommen haben. Der DFB wird Familie Nivel in Dortmund sehr herzlich willkommen heißen."

Themenwoche "Gewalt im Fußball" ab 5. September

Das Deutsche Fußballmuseum wird mittels der Themenwoche "Gewalt im Fußball" ab dem 5. September noch mal die Begleitumstände des Anschlags und darüber hinaus die Auslöser von Fangewalt sowie bewährte Präventionsmaßnahmen beleuchten. Bernd Neuendorf: "Die Themenwoche soll das Bewusstsein für die Problematik von Gewalt im Fußball schärfen und verdeutlichen, dass Fußballplätze keine rechtsfreien Räume sind."

Der DFB hatte nach dem Anschlag unter anderem das Haus der Familie umbauen lassen und gemeinsam mit der FIFA, der UEFA und dem Französischen Fußball-Verband (FFF) eine gewaltpräventiv wirkende Stiftung in Daniel Nivels Namen errichtet. Die Stiftung hat seitdem zahlreiche Veranstaltungen gerade in Frankreich organisiert, unter anderem Begegnungen zwischen Fußballfans und Polizist*innen.

