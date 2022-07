24.000 Euro Geldstrafe für Holstein Kiel

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat den Zweitligisten Holstein Kiel im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines unsportlichen Verhaltens seiner Anhänger mit einer Geldstrafe in Höhe von 24.000 Euro belegt. Davon kann der Verein einen Betrag in Höhe von bis zu 8000 Euro für sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Maßnahmen verwenden, was dem DFB bis zum 31. Dezember 2022 nachzuweisen wäre.

Beim Einlaufen der Mannschaften vor dem Zweitligaspiel gegen den 1. FC Nürnberg am 8. Mai 2022 brannten Kieler Zuschauer mindestens 40 Bengalische Fackeln ab.

[dfb]