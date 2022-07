23. Sitzung: Austausch der AG Fankulturen

Anfang Juli kamen die Mitglieder der AG Fankulturen auf dem neuen DFB-Campus zur 23. Sitzung zusammen. Dabei tauschte sich die AG erstmals auch mit Donata Hopfen, Vorsitzende der DFL-Geschäftsführung, aus. Darüber hinaus besprachen die Teilnehmenden vielfältige Themen aus den jeweiligen Netzwerken.

Dazu gehörte unter anderem ein Update der DFL aus dem Bereich Nachhaltigkeit. Marika Bernhard, Lead Nachhaltigkeit der DFL, informierte über die kürzlich von den Clubs der Bundesliga und 2. Bundesliga verabschiedete Nachhaltigkeitsrichtlinie für die DFL-Lizenzierungsordnung und damit verbundene Maßnahmen.

Präventions- und Bildungsarbeit bündeln und forcieren

Über das Projekt "Fußball (ver)eint gegen Rassismus", über das Anti-Diskriminierungs-Netzwerke auf regionaler und kommunaler Ebene ausgebaut werden sollen, informierte DFB-Mitarbeiterin Karin Steinrücke. Ziel der Initiative ist auch, die Präventions- und Bildungsarbeit zu bündeln und zu forcieren sowie das Beschwerdemanagement über Anlaufstellen bei Regional- und Landesverbänden zu etablieren und bundesweit bekannt zu machen. Zudem nutzte im Lauf des ersten Sitzungstages Steffen Simon, neuer Geschäftsführender DFB-Direktor für das Thema Fanbelange, die Gelegenheit für ein kurzes Kennenlernen mit der AG.

Die Fanorganisation Unsere Kurve e.V. (UK) stellte unter anderem ihre Position zum Thema Sportwetten und das in Kooperation mit dem DFB umgesetzte Projekt "Kick-Off!" vor. Bei dem Projekt geht es um die Verbesserung des Verhältnisses von Fans und Verbänden, es wird ebenfalls in den Niederlanden, Spanien und Norwegen durchgeführt. Im Juni stellten Vertretende von UK und DFB erste Zwischenergebnisse bei einer internationalen Konferenz des Projektträgers SD Europe vor.

Club-Fan-Dialog in der DFL-Lizenzierungsordnung

Am zweiten Tag blickten die Mitglieder der AG intensiv auf die bisherige Arbeit des Gremiums zurück. Begleitet von Jonas Gabler von der "Kompetenzgruppe für Fankulturen & Sport bezogene Soziale Arbeit" (KoFaS gGmbH) wurde gemeinsam Erreichtes analysiert, auch unter dem Aspekt von Weiterentwicklungsmöglichkeiten. Damit setzte auch die AG eine der Qualitätsanforderungen um, die ab sofort auch für den Club-Fan-Dialog der Clubs der Bundesliga und 2. Bundesliga gelten – mit Wirkung der Saison 2022/2023 sind erstmals verbindliche Voraussetzungen für den Club-Fan-Dialog in die DFL-Lizenzierungsordnung aufgenommen.

Neben dem inhaltlichen Austausch und einer Besichtigung des DFB-Campus bot die zweitägige Sitzung – nach vielen Monaten ausschließlich digitaler Zusammenkünfte – den Teilnehmenden Zeit und Gelegenheit, sich endlich wieder persönlich auszutauschen.

So setzt sich die AG Fankulturen zusammen: Der seit 2016 bestehende Austausch in der AG Fankulturen findet unter regelmäßiger Teilnahme der Spitzen von DFL und DFB in der Regel vier Mal im Jahr statt. Mitglieder der AG Fankulturen sind die Bundessprecher*innen der Fanbeauftragten, die Bundesbehindertenfanarbeitsgemeinschaft (BBAG), Unsere Kurve e.V., der Fan Club Nationalmannschaft, die Bundesarbeitsgemeinschaft der Fanprojekte (BAG), F_in Netzwerk Frauen im Fußball, die Koordinationsstelle Fanprojekte (KOS) und Queer Football Fanclubs (QFF).

