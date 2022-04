2:3 in Serbien: DFB-Frauen kassieren erste Niederlage

Entscheidung vertagt! Auf das sichere Ticket für die WM 2023 in Australien und Neuseeland muss die deutsche Frauen-Nationalmannschaft noch warten. Die DFB-Auswahl unterlag in Serbien mit 2:3 (0:1) und verpasste in Stara Pazowa in der Qualifikationsgruppe H eine Vorentscheidung. Nach der ersten Niederlage im achten Spiel beträgt der Vorsprung vor Verfolger Serbien in der Tabelle zwei Partien vor Ende nun noch drei Punkte.

"Das war richtig schlecht", gestand Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg unumwunden ein: "Alle Faktoren, die wichtig gewesen wären, waren nicht da. Jetzt müssen wir uns schütteln, hart arbeiten, nicht verzweifeln, aber die Dinge ansprechen." Auch Spielführerin Alexandra Popp zeigte sich selbstkritisch: "Es war vom Grundsatz her zu wenig in der Defensive wie in der Offensive. Es hat nichts gepasst - es war ein sehr gebrauchter Tag."

Durch Allegra Poljak geriet die DFB-Auswahl wie schon im ersten Aufeinandertreffen mit 0:1 in Rückstand (36.) - und war damit zur Pause noch gut bedient. Unmittelbar nach dem Seitenwechsel erhöhte Jovana Damnjanovic vom FC Bayern München sogar (48.), bevor Lea Schüller per Kopf der Anschlusstreffer gelang (60.). Als die DFB-Auswahl drauf und dran war auszugleichen, schlug für Serbien erneut Damnjanovic zu (69.). Die eingewechselte Tabea Waßmuth konnte in der Nachspielzeit nur noch verkürzen (90.+2).

Serbien startet stark

Serbien war gerade in der ersten Halbzeit der erwartet unbequeme Gegner. Schon in den ersten Minuten erspielten sich die physisch sehr starken Gastgeberinnen mehrere Eckstöße und kamen immer wieder zu Abschlusssituationen. Zwar strampelten sich die DFB-Frauen zwischenzeitlich frei, dennoch fehlten im Mittelfeld zunächst oftmals die Anspielstationen, sodass in Richtung gegnerisches Tor kaum Spielfluss zustande kam.

Die besseren Torgelegenheiten hatten die Serbinnen: Nach einer weiteren Ecke rettete Spielführerin Alexandra Popp einen strammen Schuss von Milica Mijatovic für die bereits geschlagene Merle Frohms erst kurz vor der Torlinie (21.). Ein Schlenzer von Poljak landete knapp über dem deutschen Tor (25.). Die erste große deutsche Gelegenheit hatte Giulia Gwinn, die eine Flanke aus etwa sieben Metern mit dem Schienbein an den Außenpfosten lenkte (27.).

Fast zweiter Gegentreffer kurz vor der Pause

Erst nach etwa einer halben Stunde schien es so, als würde sich das deutsche Team besser auf die harte Gangart der Serbinnen einstellen und die Spielkontrolle zu übernehmen. Der Treffer fiel jedoch auf serbischer Seite: Zunächst klärte Frohms noch mit dem Fuß gegen Violeta Slovic, nach einem Kopfball von Poljak war die deutsche Nummer eins dann aber machtlos (36.).

Die DFB-Frauen wirkten nun wacher und wären fast im Gegenzug zum Ausgleich gekommen, aber ein satter Schuss von Lina Magull aus etwa 18 Metern klatschte an die Latte (38.). Vor der Halbzeit wäre den Gastgeberinnen aber beinahe der zweite Treffer gelungen: Nach einer missglückten Rückgabe von Giulia Gwinn scheiterte Poljak aus gut zehn Metern freistehend am Pfosten (45.+1).

Mehr Schwung nach der Pause

Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg reagierte und brachte zum Wiederanpfiff Dzsenifer Marozsan sowie Tabea Waßmuth für Maximiliane Rall und Jule Brand. Doch wieder traf aber Serbien: Nach einem langen Ball setzte sich Damnjanovic im Laufduell durch und schon zum 2:0 ein (48.).

Die deutsche Mannschaft ergab sich jedoch nicht seinem Schicksal und kam nach einer Flanke von Marozsan zum Anschlusstreffer durch Schüller (60.). Nur drei Minuten später hätte Svenja Huth beinahe den Ausgleichstreffer erzielt, Torhüterin Milica Kostoc parierte mit beiden Fäusten (63.). Der Ausgleich lag weiter in der Luft, doch wieder bewies Serbien Effizienz und kam zum dritten Treffer - erneut durch Damnjanovic (69.).

In der Schlussphase schien die DFB-Auswahl Kraftvorteile zu haben und war weiter bemüht, das Spiel noch zu drehen. Doch Serbien verteidigte weiter mit viel Herz und fast kompletter Mannschaftsstärke und brachte die Führung schließlich über die Zeit, denn der Treffer von Waßmuth kam zu spät (90.+2).

[sid/bt]