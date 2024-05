22. Spieltag: Frauen-Bundesliga live im TV und im Stream

Der 22. und letzte Spieltag der Google Pixel Frauen-Bundesliga in der Saison 2023/24 steht an: Wie gewohnt finden alle sechs Partien gleichzeitig statt, Anpfiff auf allen Plätzen ist am Pfingstmontag ab 15.30 Uhr. Die Deutschen Meisterinnen vom FC Bayern München gastieren zum Saisonabschluss bei der TSG 1899 Hoffenheim. Im Anschluss an die Partie findet im Dietmar-Hopp-Stadion die Ehrung mit der Vergabe der Meisterschale statt. Übertragen wird die Partie wie gewohnt auf MagentaSport und DAZN. Zusätzlich zeigt die ARD das Spiel im Free-TV und im Stream auf sportschau.de. Eintrittskarten für alle Begegnungen können über das zentrale Ticketportal fbl.tickets erworben werden.

Im Max-Morlock-Stadion verabschieden sich der 1. FC Nürnberg und der MSV Duisburg gemeinsam aus der Google Pixel Frauen-Bundesliga, beide Klubs stehen schon als Absteiger fest. Darüber hinaus trifft Bayer 04 Leverkusen auf den SV Werder Bremen und der SC Freiburg empfängt RB Leipzig, Champions-League-Teilnehmer Eintracht Frankfurt gastiert beim 1. FC Köln und der VfL Wolfsburg hat die SGS Essen zu Gast. Alle Spiele sind live, jeweils als Einzelspiel und in der Konferenz, auf MagentaSport und DAZN zu sehen, das Spiel Wolfsburg gegen Essen zusätzlich auf Sport1. Highlights aller Partien werden von ARD/ZDF, MagentaSport, DAZN und Sky angeboten.

Der 22. Spieltag der Google Pixel Frauen-Bundesliga

Montag (ab 15.30 Uhr, live auf MagentaSport und DAZN)

Bayer 04 Leverkusen – SV Werder Bremen

Montag (ab 15.30 Uhr, live auf MagentaSport und DAZN)

1.FC Nürnberg – MSV Duisburg

Montag (ab 15.30 Uhr, live in der ARD, auf MagentaSport und DAZN)

TSG 1899 Hoffenheim – FC Bayern München

Montag (ab 15.30 Uhr, live auf MagentaSport und DAZN)

SC Freiburg – RB Leipzig

Montag (ab 15.30 Uhr, live auf MagentaSport und DAZN)

1.FC Köln – Eintracht Frankfurt

Montag (ab 15.30 Uhr, live auf Sport1, MagentaSport und DAZN)

VfL Wolfsburg – SGS Essen

