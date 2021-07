2:1 vs. Tschechien: Dänemark im Halbfinale

Dänemark steht nach einem 2:1 (2:0) gegen die Tschechische Republik als drittes Team im Halbfinale der EURO 2020. Dort geht es am Mittwochabend (ab 21 Uhr, live in der ARD oder im ZDF und auf MagentaTV) in London gegen den Sieger des Viertelfinales zwischen England und der Ukraine.

Der Dortmunder Thomas Delaney (5.) und Kasper Dolberg (42.) erzielten die Treffer für die Dänen, die erstmals seit dem Titelgewinn 1992 wieder in einem EM-Halbfinale stehen. Patrik Schick (49.) von Bayer Leverkusen verkürzte mit seinem fünften Turniertreffer.