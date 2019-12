2:1 vs. England: U 17 gewinnt zweites Duell

Die deutschen U 17-Junioren haben den zweiten Vergleich mit England innerhalb von 48 Stunden gewonnen. Zwei Tage nach dem 3:3 (3:1) im ersten Duell am Donnerstag setzte sich die Mannschaft von DFB-Trainer Christian Wück am Samstag mit 2:1 (1:0) durch. Beide Spiele fanden im Rahmen des Lehrgangs im spanischen San Pedro del Pinatar statt.

"Ich bin sehr zufrieden. Sowohl mit der Offensive als auch mit der Defensive. Es war ein klares Spiel für uns, gegen England gewinnt man nicht alle Tage. Das genießen wir jetzt", sagte Wück: "Für uns war wichtig, dass wir die letzten Aufschlüsse bekommen für die Qualifikation, die uns im November erwartet. England gehört zu den Top fünf Nationen in Europa. Ich bin sehr froh und auch beruhigt, dass wir nicht nur mithalten können, sondern England auch schlagen können. Das hätten wir schon im ersten Spiel schaffen können, aber diesmal haben wir es zu Ende gebracht."

Netz und Günther treffen erneut

Luca Netz (11.) von Hertha BSC in der Anfangsphase und Lasse Günther (48.) von Bayern München kurz nach der Pause trafen für den deutschen Nachwuchs. Die beiden waren bereits beim ersten Spiel gegen die Engländer erfolgreich gewesen. Am Samstag hielt die Führung jedoch, der englischen U 17 gelang in der Schlussphase nur noch der Anschlusstreffer durch Will Fish (90.+2). Unmittelbar nach diesem Tor erfolgte der Schlusspfiff.

Der Lehrgang gilt der Vorbereitung auf die erste Runde der EM-Qualifikation, die vom 10. bis 20. November in Griechenland auf dem Programm steht. Dort warten neben dem Spiel gegen die Gastgeber noch Duelle mit Aserbaidschan und Kasachstan.