2:1-Sieg: U 16 dreht Spiel in Finnland

Die deutsche U 16-Nationalmannschaft hat das erste von zwei Länderspielen in Finnland 2:1 (1:1) gewonnen. Umut Tohumcu von der TSG Hoffenheim in der 31. Minute und Augsburgs Davide Dell'Erba in der 78. Minute drehten die Partie in Lohja zugunsten des deutschen Nachwuchses, nachdem Finnland durch Onni Viljamaa (12.) in der Anfangsphase in Führung gegangen war.

"Nach einem guten Start ins Spiel mit mehreren Möglichkeiten, führte die erste Chance der Finnen zum Tor", sagte Michael Prus. "Das führte dazu, dass wir den Faden des guten Starts etwas verloren haben. Dann entwickelte sich ein abwechslungsreiches Spiel mit Tormöglichkeiten auf beiden Seiten. Das 1:1 durch Umut Tohumcu war zu diesem Zeitpunkt völlig verdient."

Prus weiter: "Die zweite Halbzeit begann dann für uns mit einem Schreckmoment, als die Finnen mit einem Pfostenschuss ins Spiel starteten. Eine sehr von Zweikämpfen geprägte Halbzeit brachte nicht mehr so viele Chancen. Die schönste Kombination des Spiels, über Giancarlo Lore und Semin Kojic, brachte den Siegtreffer durch Davide Dell’Erba. Am Ende gewannen wir, aufgrund der deutlichen Mehrzahl an Chancen, verdient diesen ersten Test gegen Finnland."

Zweiter Test am Samstag

Am Samstag (ab 13 Uhr) steht in der Rukki Arena im südfinnischen Hanko das zweite Länderspiel an.

Im September hatte die deutsche U 16 beim Länderspiel-Doppelpack gegen Österreich eine 0:1-Heimniederlage kassiert und das zweite Duell 2:1 gewonnen. Im aktuellen Kader steht jedoch kein Spieler, der beim Saisonauftakt mit dabei war. DFB-Trainer Michael Prus nominierte 20 Akteure, die bislang noch kein Länderspiel in dieser Altersklasse bestritten hatten, um "weitere Spieler internationale Erfahrungen sammeln zu lassen".

Im November steht der nächste Lehrgang auf dem Programm der U 16-Junioren, dann geht es vom 11. bis 19. November 2019 in Bayern zweimal gegen die Auswahl der Tschechischen Republik.

