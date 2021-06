2:1 nach Verlängerung: Italien ringt Österreich nieder

Italien hat mit einem historischen Sieg das Viertelfinale der EURO 2020 erreicht. Der viermalige Weltmeister setzte sich mit 2:1 (0:0, 0:0) nach Verlängerung im Londoner Wembley-Stadion gegen ein aufopferungsvoll kämpfendes Österreich durch und ist erstmals in der Geschichte seit 31 Spielen ohne Niederlage.

In der Runde der letzten Acht trifft der Europameister von 1968 am Freitag (ab 21 Uhr) in München auf Belgien oder den amtierenden Titelträger Portugal. Die Österreicher um den langjährigen Bayern-Star David Alaba verpassten den ersten Sieg in einem K.o.-Spiel eines großen Turniers seit der WM 1954.

Italien war seit 1168 Minuten ohne Gegentor

Die beiden Einwechselspieler Federico Chiesa (95.) und Matteo Pessina (105.) erzielten die Tore für die Squadra Azzurra, die ihren zwölften Sieg in Serie feierte. In der 114. Minute erzielte der Stuttgarter Sasa Kalajdzic den Anschlusstreffer, der die Verlängerung doch noch einmal spannend machte.

30-mal ungeschlagen geblieben waren die Italiener zuvor nur in den 1930er-Jahren unter Vittorio Pozzo, der sie 1934 und 1938 zum WM-Titel geführt hatte. Kalajdzic bescherte dem Team von Trainer Roberto Mancini zudem nach 1168 Minuten das erste Gegentor seit dem 14. Oktober 2020. Zuvor hatten die Italiener ihre Bestmarke mit der Torwartlegende Dino Zoff zwischen 1972 und 1974 geknackt.