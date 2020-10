Abgezogen: Joshua Kimmich (r.) visiert das ukrainische Gehäuse an

Jubel in Kiew: Matthias Ginter (Nr. 4) feiert seinen Führungstreffer

2:1 in der Ukraine: Erster deutscher Sieg in der Nations League

Die deutsche Nationalmannschaft hat im siebten Anlauf den ersten Sieg in der Nations League gefeiert. Das Team von Bundestrainer Joachim Löw setzte sich vor 17.573 Zuschauern im Olympiastadion von Kiew 2:1 (1:0) gegen Gastgeber Ukraine durch. Die Treffer markierten Matthias Ginter (20.) und Leon Goretzka (49.) bei einem Elfmetergegentor von Ruslan Malinowski (76.). In der Tabelle der Gruppe vier klettert die Mannschaft mit fünf Punkten hinter Spitzenreiter Spanien (7) auf Platz zwei. Die Ukraine folgt mit drei Punkten vor der Schweiz (1), die in Spanien 0:1 (0:1) unterlag.

Vom Anpfiff weg zeigte sich die Blaupause des ukrainischen Spiels: Nach Ballgewinnen im Mittelfeld schaltete das Team von Trainer Andrej Schewtschenko blitzschnell um. Die deutsche Mannschaft versuchte so zunächst, Sicherheit in die eigenen Aktionen zu bringen. Den ersten guten Abschluss hatte auch die DFB-Auswahl: Serge Gnabry scheiterte aus 16 Metern aber mit seinem zu zentralen Schuss an Keeper Georgi Buschtschan (6.).

Rüdiger legt vor, Ginter vollendet

Es taten sich im ukrainischen Abwehrverband keine Lücken auf, so dass es zu einem Geduldsspiel für die deutsche Elf wurde. Über die Außenpositionen gab es zwar gute Ansätze, der entscheidende Pass ins Zentrum wollte aber noch nicht gelingen. Die Gastgeber zeigten sich dann ihrerseits mit einer scharfen Flanke von Wiktor Zyhankow erstmals gefährlich, die Manuel Neuer aus dem Fünfmeterraum wischte (18.).

Dann ging es plötzlich schnell und die Führung resultierte aus dem Zusammenspiel zweier Defensivspieler: Antonio Rüdiger tankte sich im Strafraum durch, seine Hereingabe netzte Ginter aus kurzer Distanz ein. Gnabry scheiterte wenig später nach Hereingabe von Lukas Klostermann mit einem Hackentrick (25.).

Kimmich prüft Buschtschan

Die Ungenauigkeiten im deutschen Passspiel blieben, trotzdem gab es Chancen auf das zweite Tor: Joshua Kimmich zwang Buschtschan aus der Distanz zu einer Glanztat (31.), beim folgenden Eckball köpfte Goretzka freistehend vorbei. Näher ans 2:0 kam Gnabry mit einem Flugkopfball nach Flanke Ginter, doch Buschtschan kratzte den Ball sensationell aus dem kurzen Eck (35.).

Die Ukraine überließ dem DFB-Team das Spiel, ging aber immer wieder aggressiv auf den ballführenden Spieler. Zu gefährlichen Abschlüssen kam es für das ganz in gelb gekleidete Heimteam aber nicht. Das war auf der Gegenseite anders: Toni Kroos verfehlte das Tor aus knapp 20 Metern nur um wenige Zentimeter (43.). Goretzka verzeichnete per Kopf die letzte gute Gelegenheit in Halbzeit eins (45.).

Goretzka reagiert am schnellsten

Das Spiel änderte sich im zweiten Spielabschnitt nicht: Deutschland übte Kontrolle aus, die Ukraine lauerte auf ihr Umschaltspiel. Ein Fehler der Heimdefensive sorgte dann schnell für Nervenberuhigung: Klostermanns Flanke rutschte Buschtschan durch die Hände und Goretzka auf den Kopf: 2:0! Und fast wäre unmittelbar darauf das dritte Tor gefolgt, doch Julian Draxler scheiterte nach toller Kombination aus zehn Metern am ukrainischen Torhüter (52.).

In der 57. Minute dann eine Doppelchance: Erst verpasste Gnabry eine Flanke von Marcel Halstenberg haarscharf, dann parierte Buschtschan stark gegen Klostermanns Aufsetzer. Draxler hatte glänzend vorgelegt. Auch Ginter schnupperte mit einer etwas verrutschten Flanke am 3:0 (67.).

Dann wurde es noch einmal spannend, nachdem Niklas Süle im Strafraum Roman Jaremtschuk zu Fall brachte. Malinowski verwandelte sicher. Die DFB-Auswahl behielt aber die Kontrolle und Gnabry hätte fast den alten Abstand wiederhergestellt, scheiterte aber wieder am starken Buschtschan (82.).

