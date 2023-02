2:1 in Bochum: BVB komplettiert Viertelfinale

Borussia Dortmund komplettiert das Viertelfinale im DFB-Pokal. Der BVB setzte sich im abschließenden Achtelfinale im "kleinen" Revierderby bei Bundesligakonkurrent VfL Bochum 2:1 (1:0) durch. Der Dortmunder Führungstreffer gelang Emre Can kurz vor der Halbzeit (45.+1), Kevin Stöger glich per Handelfmeter aus (64.). Für die Entscheidung sorgte Marco Reus in der 70. Minute.

Die Dortmunder hatten durch Sebastien Haller (8.) die erste gute Chance, sein Schuss ging aber über das Tor. Wenig später scheiterte Jamie Bynoe-Gittens aus spitzem Winkel an der starken Fußbawehr von Bochums Keeper Manuel Riemann (13.). Auch Julian Brandts Freistoß entschärfte Riemann in der 24. Minute. Die Bochumer hielten die Dortmunder Offensive danach gut in Schach, waren bissig in den Zweikämpfen und schalteten immer wieder nach Ballgewinn schnell um, allerdings ohne große Gefahr auszustrahlen.

Can trifft fast von der Mittellinie

Das tat dann wieder der BVB: Haller rutschte nach Traumpass von Jude Bellingham beim Torschuss aus und setzte das Spielgerät so zu hoch an (43.). Genauso wie Bynoe-Gittens, der den Ball kurz vor der Pause aus sieben Meter über das Gehäuse knallte (45.). Das Tor für den BVB fiel aber doch noch: Riemann klärte weit vor seinem Tor genau in die Füße von Can, der volley aus 50 Metern ins verwaiste Bochumer Tor traf (45.+1).

Nach der Pause musste die Bochumer mehr riskieren und hatten durch Christopher Antwi-Adjei gleich zweimal die große Ausgleichschance, doch BVB-Torhüter Gregor Kobel behielt im Eins-gegen-Eins beide Male die Oberhand (54., 58.). Beim Strafstoß von Stöger hatte er wenige Minuten später keine Abwehrchance. Doch Dortmund antwortete prompt: Jude Bellingham lief der VfL-Abwehr nach einem Traumpass von Salih Özcan davon und legte perfekt für Reus ab. Der ließ sich das Tor nicht nehmen, von dem sich die Bochumer nicht mehr erholten.

[sid/js]