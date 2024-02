2:1 gegen Freiburg: Frankfurt im Viertelfinale

Eintracht Frankfurt hat als siebtes Team einen Platz im Viertelfinale des DFB-Pokals der Frauen gebucht. Die Hessinnen setzen sich im Duell zweier Bundesligisten zuhause 2:1 (1:0) gegen den SC Freiburg durch und treffen somit in der Runde der letzten Acht am 5. März (ab 18.30 Uhr) zuhause auf Ligakonkurrent MSV Duisburg.

Freiburg hatte die erste Großchance, doch Alicia Sophie Gudorf scheiterte frei vor dem Tor (22.). Frankfurt war effektiver: Shekiera Martinez brachte die Hessinnen in der 25. Minute nach starker Vorarbeit von Geraldine Reuteler in Führung. Hasret Kayikci schnupperte mit einem Fernschuss erneut an eine Freiburger Treffer, zielte aber zu hoch (32.).

Nach der Pause legten so die Gastgeberinnen nach, erhöhten durch einen Flachschuss von Vanessa Hanshaw schnell auf 2:0 (52.). Freiburg gab sich aber weiter nicht geschlagen, hatte erneut durch Gudorf eine Großchance, doch Stina Johannes kam rechtzeitig aus dem Frankfurter Tor (62.). Spät kam der SCF dann doch noch zum Anschluss, der Kopfballtreffer von Samantha Steuerwald (87.) kam aber letztlich trotz eines Sturmlaufs der Breisgauerinnen im Anschluss zu spät.