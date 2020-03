2:1 gegen Frankreich zum Turnierstart

Erfolgreicher Auftakt für die U 19-Frauen beim Nationenturnier im spanischen La Manga. Im Auftaktspiel setzte sich die Mannschaft bei der Premiere von DFB-Trainer Michael Urbansky mit 2:1 (1:0) gegen Frankreich durch. Sonja Merazguia erzielte kurz vor der Halbzeit (40.) die Führung, in der 83. Minute beantwortete Sophie Weidauer den zwischenzeitlichen Ausgleichstreffer der Französin Thelma Eninger (79.) mit dem Siegtreffer.

"Ich bin mit dem Ergebnis und dem Auftritt klar zufrieden", freute sich Urbansky. "Die Spielerinnen waren am Anfang nervös, haben sich aber mehr und mehr ins Spiel reingebissen und über den Teamgeist den Sieg erzwungen", so der Coach weiter.

Für den DFB-Nachwuchs folgen bei dem Vorbereitungsturnier auf die EM-Qualifikation Duelle mit Norwegen am Samstag (ab 16 Uhr) und mit Island am Montag (ab 14 Uhr). In der 2. Runde der EM-Qualifikation trifft die U 19 vom 7. bis 13. April auf Israel, Gastgeber Nordirland und Dänemark.