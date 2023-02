2:1 gegen England: Turnierstart mit Dreier

Die deutschen U 19-Frauen sind mit einem 2:1 (1:1) gegen England in das Zehn-Nationen-Turnier in Spanien gestartet. Ein später Treffer von Paulina Bartz in der 82. Minute bescherte dem Team von Cheftrainerin Kathrin Peter in La Nucia den Dreier. Zuvor hatte Ilayda Acikgöz in der 17. Minute zum 1:0 getroffen, das Freya Godfrey nach 23 Minuten für die "Young Lionesses" ausgleichen konnte.

"Es war ein intensives Spiel auf Augenhöhe, ein richtiger Klassiker", sagte Peter. "Wir haben das Spiel gut im Griff gehabt, dann nach der Führung durch einen individuellen Fehler das 1:1 kassiert. Hinten raus haben wir uns dann noch einmal viele Chancen erarbeitet und am Ende verdient gewonnen."

Am Samstag (ab 13 Uhr) folgt das Duell mit Italien, ehe zum Abschluss am Dienstag (ab 20 Uhr) die Auswahl Schwedens wartet. Im April wartet dann als nächste Maßnahme die EM-Qualifikation (2. bis 12. April) in Norwegen.

[dfb]