2:0 trotz Unterzahl: Bayer 04 im Vorteil

Die U 17-Juniorinnen von Bayer 04 Leverkusen haben sich eine gute Ausgangssituation für die erstmalige Qualifikation für das Endspiel um die Deutsche B-Juniorinnen-Meisterschaft verschafft. Das Team von Trainer Aleksandar Vukicevic, aktueller Titelträger in der Staffel West/Südwest der B-Juniorinnen-Bundesliga, setzte sich im Halbfinalhinspiel 2:0 (2:0) gegen Nord/Nordost-Vizemeister SV Meppen durch. Die Entscheidung über den Finaleinzug fällt im Rückspiel am Samstag, 3. Juni (ab 14 Uhr, live bei DFB-TV) in Meppen.

Am Leverkusener Leistungszentrum "Kurtekotten" legten Melina Kim Weidenfeller (17.) und U 17-Nationalspielerin Estrella Merino Gonzalez (35.) schon vor der Pause für Bayer 04 den Grundstein für den Hinspielerfolg. Zum Zeitpunkt des zweiten Treffers waren die Gastgeberinnen bereits in Unterzahl, weil Evelyn Kirst wegen wiederholten Foulspiels die Gelb-Rote Karte gesehen hatte (21.).

SV Meppen vor allem bei Standards gefährlich

Vor dem Rückstand war der SV Meppen vor allem bei Standardsituationen gefährlich geworden. Nach einer Freistoßflanke prüfte Anja Fehren-Evering mit einem Abschluss Leverkusens Torhüterin Louisa Remien. Bei einem direkten Versuch zielte SVM-Kapitänin Laura Bröring knapp über das Tor.

War Leverkusens Nationalspielerin Delice Boboy bei ihrem vermeintlichen Führungstreffer wegen einer Abseitsposition noch zurückgepfiffen worden, nutzte Melina Kim Weidenfeller die Vorlage von Ida Katharina Daedelow zur Führung. Beim zweiten Treffer schickte Boboy ihre Nationalmannschaftskollegin Estrella Merino Gonzalez auf die Reise. Die beste Möglichkeit auf das Meppener Anschlusstor hatte kurz nach der Pause Joline Knevel, die mit einem Distanzschuss die Latte traf. Am Ende blieb es jedoch beim 2:0, so dass Bayer 04 Leverkusen mit zwei Toren Vorsprung in das Rückspiel am 3. Juni geht.

Gewinner hat im Meisterschaftsfinale Heimrecht

Besteht nach der Austragung des Hin- und des Rückspiels Punktgleichheit, so entscheidet die Tordifferenz. Steht auch hiernach kein Sieger fest, so wird dieser im Anschluss an das Rückspiel ohne Verlängerung durch Elfmeterschießen ermittelt.

Im Finale am Samstag, 17. Juni, hat der Sieger des Halbfinalduells zwischen Bayer 04 Leverkusen und dem SV Meppen Heimrecht gegen den Gewinner der zweiten Halbfinalpaarung zwischen Eintracht Frankfurt und der SpVg Aurich. Hier endete das Hinspiel in Frankfurt 1:1. Das Rückspiel in Aurich findet ebenfalls am 3. Juni statt.

Endet das Endspiel nach Ablauf der regulären Spielzeit unentschieden, so erfolgt eine Verlängerung von 2 x 10 Minuten. Steht auch nach der Verlängerung kein Sieger fest, wird die Entscheidung durch Elfmeterschießen herbeigeführt. DFB-TV überträgt auch hier live. Alle vier Halbfinalteilnehmer waren noch die Deutscher B-Juniorinnen-Meister.

