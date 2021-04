20. Spieltag angesetzt: Wolfsburg gegen FC Bayern am 9. Mai

Die Saison in der FLYERALARM Frauen-Bundesliga biegt auf die Zielgerade - und nun stehen auch die genauen Termine für den 20. Spieltag fest. Fixiert ist damit auch der Termin fürs elektrisierende Spitzenspiel zwischen Verfolger und verlustpunktfreiem Tabellenführer: Am 9. Mai (ab 13 Uhr, live im NDR, im BR und bei MagentaSport) steigt das Duell zwischen dem VfL Wolfsburg und FC Bayern München.

Auch alle anderen Partien an diesem Wochenende werden im TV oder als Livestream zu sehen sein. Wie gewohnt übertragen Eurosport und MagentaSport das Spiel vom Freitag, 7. Mai (ab 19.15 Uhr), zwischen der TSG Hoffenheim und dem SC Sand. Die übrigen Begegnungen am Sonntag, 9. Mai (ab 14 Uhr) - also Bayer 04 Leverkusen gegen SV Meppen, SC Freiburg gegen SGS Essen, MSV Duisburg gegen SV Werder Bremen und 1. FFC Turbine Potsdam gegen Eintracht Frankfurt - werden auf DFB-TV gestreamt.

[dfb]