2:0 in Dresden: Lautern zurück in Liga zwei

Der 1. FC Kaiserslautern hat durch ein 2:0 (0:0) im Relegationsrückspiel bei Dynamo Dresden nach vier Jahren in der 3. Liga die Rückkehr in die 2. Bundesliga perfekt gemacht. Daniel Hanslik (59.) und Philipp Hercher (90.+2) entschieden die Partie. Im Hinspiel hatten sich die beiden Kontrahenten am vergangenen Freitag torlos getrennt.

Beide Teams gingen vom Anpfiff weg hohes Tempo, es gab kaum Zeit zum Durchschnaufen. Schon in der vierten Minute eröffnete Dresdens Christoph Daferner die intensive Partie mit einem Distanzschuss aus 20 Metern, der haarscharf am Pfosten vorbeizischte. Doch auch Lautern war offensiv gefährlich: Der Kopfball von Terrence Boyd (11.) wurde vor der Linie geklärt, sein Nachschuss im letzten Moment geblockt.

Nach 25 Minuten zeigte die Statistik insgesamt schon 12 Torabschlüsse. Doch Torgefahr strahlten beide Mannschaften dabei nicht aus, erst kurz vor der Pause wurde es brenzlig, als Ransford-Yeboah Königsdörffer nach feinem Solo ans Außennetz schoss (45.).

Broll rettet, dann kommt Hanslik

In der zweiten Halbzeit übernahm der FCK mehr die Kontrolle und hätte nach 58 Minuten fast die Führung bejubelt, doch Boyds Kopfball parierte Dynamo-Keeper Kevin Broll glänzend. Eine Minute später war es dann aber doch soweit: Marlon Ritter spielte Mike Wunderlich am Strafraumrand an, der legte per Hacke auf Hanslik ab und dessen Flachschuss schlug zum 0:1 ein.

Dresden suchte nach einer Antwort und fand sie fast in der 63. Minute, doch Matheo Raab entschärfte den Schrägschuss Daferners und der zweite Versuch von Patrick Weißhaupt wurde in höchster Not geblockt. Dresden näherte sich weiter an: Oliver Batista Meier setzte einen direkten Freistoß aus 20 Metern auf die Latte (70.).

Vlachodimos scheitert an Raab

Nach einer Ecke bot sich Königsdörffer per Kopf freistehend die nächste gute Gelegenheit, aber wieder stand Raab im Weg (78.). Auf der Gegenseite hatte Boyd nach einem Konter die Entscheidung auf dem Fuß, setzte den Ball aus sechs Metern aber über das leere Tor (83.). Auch Hanslik brachte den Ball nicht an Broll vorbei (85.).

Dynamo versuchte noch einmal alles: Chris Löwe setzte Panagiotis Vlachodimos glänzend in Szene, doch der Angreifer scheiterte im Eins-gegen-Eins an Raab (86.). In der Nachspielzeit machte Hercher für den FCK aus kurzer Distanz den Deckel drauf.

[sid/js]