2:0 im Quali-Halbfinale: Frankfurt bezwingt Gastgeber Hjörring

Eintracht Frankfurt hat im Halbfinale der 1. Qualifikationsrunde zur Women's Champions League einen ungefährdeten Sieg eingefahren. Gegen den dänischen Vertreter und Gastgeber des "Mini-Turniers" Fortuna Hjörring ließ der Bundesligist nichts anbrennen und siegte 2:0 (2:0). Im Endspiel trifft Frankfurt am 21. August auf Ajax Amsterdam - nur der Sieger kommt eine Qualirunde weiter.

Die Mannschaft von Trainer Niko Arnautis trat von Beginn an sehr dominant auf und ging gleich mit der ersten gefährlichen Aktion in Führung. Nach einer Ecke behielt allein Lara Prašnikar (15.) die Übersicht und schob flach ins linke Eck ein. Nur drei Minuten später traf Maria Ficzay (18.) nach einer Flanke von Sara Doorsoun per Kopf unglücklich ins eigene Tor. In der zweiten Halbzeit stand die Eintracht etwas defensiver, hatte aber dennoch noch einige gute Möglichkeiten, das Ergebnis weiter in die Höhe zu schrauben. Die beste Chance hatte Shekiera Martinez (51.), die per Kopf am Querbalken scheiterte. Letztlich blieb es aber beim 2:0.

In Runde zwei, die am 1. September ausgelost wird, steigt auch Vizemeister FC Bayern München in den Wettbewerb ein. Zehn Teams spielen dann in Hinspielen am 20./21. September und Rückspielen am 28./29. September fünf Plätze für die Gruppenphase aus, die am 3. Oktober ausgelost wird und am 19./20. Oktober beginnt. Der Deutsche Meister und DFB-Pokalsieger VfL Wolfsburg ist für die Gruppenphase gesetzt.

[sid/mha]