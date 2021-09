2:0 gegen Slowakei: U 18 feiert Auftaktsieg

Die U 18-Nationalmannschaft ist mit einem Sieg in das Vier-Nationen-Turnier in der Tschechischen Republik gestartet. Die Mannschaft von Trainer Guido Streichsbier setzte sich in Hluboká nad Vltavou dank zweier später Treffer 2:0 (0:0) gegen die Slowakei durch. Am Freitag geht es ab 17 Uhr in Trebon im zweiten Spiel gegen Österreich, zum Abschluss am Sonntag (ab 14 Uhr) in Tabor gegen Gastgeber Tschechien.

Streichsbier bewies dabei ein goldenes Händchen bei seinen Wechseln. Vor 120 Zuschauern traf zunächst der eingewechselte Ben Labes (82.), Justin Diehl legte als zweiter Joker kurz vor Schluss zum Endstand nach (88.).

Der Trainer zeigte sich sehr zufrieden mit dem ersten Auftritt nach der langen Pause. "Die Spieler haben ja seit einem Jahr nicht mehr richtig gespielt, waren aber von Anfang an gut drin und haben dominiert. Die Mannschaft ist bis zum Schluss drangeblieben und ist am Ende dann noch belohnt worden", freute sich Streichsbier