2:0 gegen die USA: U 18 gewinnt auch zweites Turnierspiel

Die U 18-Junioren haben auch ihr zweites Spiel bem Vaclav-Jezek-Turnier in der Tschechischen Republik gewonnen. Dem klaren 4:0-Auftaktsieg gegen die Gastgeber ließ die Mannschaft von DFB-Trainer Christian Wörns ein 2:0 (1:0) gegen die USA folgen. In der Tabelle liegt die DFB-Auswahl mit sechs Punkten auf Rang eins, gefolgt von der Slowakei (4), Finnland, Mexiko (je 2), den Tschechen (1) und den USA (0).

"Es war ein Arbeitssieg, ich war nicht zu 100 Prozent zufrieden. Wir sind mit der aggressiven Gangart der Amerikaner nicht immer klargekommen", sagte Wörns.

In Zlin sorgte Leon Catak vom SC Freiburg kurz vor der Halbzeit für den Führungstreffer (38.), der Wolfsburger Dzenan Pejcinovic erhöhte in der 73. Minute per Foulelfmeter. Zum Abschluss des Sechs-Länder-Turniers, bei den jedes Team drei Partien bestreitet, geht es am Sonntag (ab 11 Uhr) in Kromeriz gegen die Mexikaner.