2:0 gegen Dänemark zum Saisonabschluss

Die deutschen U 16-Juniorinnen haben einen erfolgreichen Saisonabschluss gefeiert. Die Mannschaft von DFB-Trainerin Sabine Loderer setzte sich im Eiderstadion in Büdelsdorf 2:0 (0:0) gegen Dänemark durch und hat damit vier ihrer insgesamt sieben Saisonspiele gewonnen.

"Wir sind froh, dass wir so aus der Saison rausgehen", sagt Loderer. "Wir waren in der ersten Halbzeit sehr leise und haben ein bisschen gebraucht, um reinzukommen. In der zweiten Halbzeit hat die Mannschaft dann auch in Sachen Ausstrahlung und Griffigkeit wirklich eine Schippe drauflegen und das Spiel verdient für sich entscheiden können. Wir sind absolut zufrieden mit dem, was die Mädels heute gezeigt haben - und auch stolz darauf."

Für die jetzige U 16-Auswahl geht es im Herbst als U 17-Nationalmannschaft mit dem EM-Qualifikationsturnier gegen Serbien, Slowenien und die Türkei weiter.

Scholz und Schetter treffen

Im Vergleich zum 1:1 gegen die Niederlande am Samstag hatte Loderer ihre Startelf auf fünf Positionen geändert. Leah Blome rückte anstelle von Thea Farwick ins Tor und kam damit zu ihrem vierten Einsatz.

Vor 420 Zuschauern im Eiderstadion zeigte das deutsche Team eine engagierte Leistung, es dauerte allerdings bis zur 64. Minute, bis die Gastgeberinnen zum ersten Mal jubeln durften. Die in der 57. Minute eingewechselte Marina Scholz (1. FC Nürnberg) sorgte mit ihrem ersten Tor für die U 16 für die deutsche Führung.

Um einen positiven Saisonabschluss bemüht, blieb das deutsche Team auch im Anschluss weiter präsent. Leonie Schetter, die zur zweiten Halbzeit reingekommen war, sorgte in der 73. Minute für den 2:0-Endstand.

[dfb]