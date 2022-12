2:0 gegen Benfica: Klara Bühl schießt FC Bayern zum Heimsieg

Der FC Bayern München hat die Gruppenphase der Women's Champions League mit einem Sieg abgeschlossen. Im letzten Spiel des Jahres bezwang der Bundesligist Benfica Lissabon vor heimischer Kulisse 2:0 (0:0). Schon vor dem Spiel waren die Münchnerinnen für das Viertelfinale qualifiziert.

Nach einer torlosen ersten Halbzeit platzte der Knoten bereits kurz nach Wiederanpfiff. Klara Bühl (51.) erzielte nach einem tollen Pass von Georgia Stanway das 1:0. Eine Viertelstunde vor Schluss schnürte die deutsche Nationalspielerin ihren Doppelpack - erneut nach Vorarbeit von Stanway.

Durch den Sieg beendet der FC Bayern die Gruppe D auf dem zweiten Tabellenplatz - punktgleich hinter dem FC Barcelona, der dank des direkten Vergleichs als Gruppensieger in die Runde der letzten Acht einzieht. Das Viertelfinale wird am 20. Januar 2023 in Nyon ausgelost.