2:0 gegen AC Mailand: Hoffenheim erreicht letzte Play-off-Runde

Jubel bei der TSG: Hoffenheim steht in der letzten Play-off-Runde

Die TSG Hoffenheim hat sich für die 2. Runde des League Path's der Women's Champions League qualifiziert. Nachdem die Mannschaft von Gabor Gallai schon am Dienstag 1:0 (0:0) gegen Valur Reykjavik gewinnen konnte, entschied sie das Finale des Züricher Miniturniers gegen den AC Mailand 2:0 (1:0) für sich. Ab dem 31. August trifft sie auf den letzten Konkurrenten in der Qualifikation, um sich für die Gruppenphase der Königsklasse zu qualifizieren. Der Gegner dieser letzten Play-off-Runde wird am kommenden Sonntag ausgelost.

Die erste große Chance der Partie gehörte dem AC Mailand. Lindsey Thomas schoss aus zehn Metern auf das Hoffenheimer Tor, im kurzen Eck parierte Martina Tufekovic den gefährlichen Versuch (16.). Wenig später brachte Sara Andersen den Ball sogar im Hoffenheimer Tor unter (19.), zuvor entdeckte das Schiedsrichterinnengespann aber eine Abseitsposition und so zählte der Treffer nicht. Trotz des Chancenplusses der Italienerinnen gelang Hoffenheim der erste Treffer der Partie. Gia Corley trieb den Ball gut an, verlor ihn eigentlich im gegnerischen Strafraum, doch die Mailänder Rettungsaktion ging schief und der Ball landete vor Jule Brand, die nur noch einschieben musste (36.). Sarai Linder erhöhte wenig später beinahe (38.), aber Torhüterin Laura Giuiliani parierte aus kürzester Distanz.

In der zweiten Halbzeit legte Isabella Hartig mit einem Kopfball zum 2:0 nach (59.), die Vorarbeit kam von Nicole Billa von der linken Seite. Katharina Naschenweng erhöhte in der 72. Minute sogar beinahe auf 3:0. Ihr Freistoß stellte Giuliani vor Probleme, aber die Torhüterin klärte den Ball zur Ecke. In der Schlussphase verhinderten die Hoffenheimerinnen gegnerische Chancen durch souveränen Ballbesitzfußball, ohne Gegentor gelang somit das Überstehen der 1. Runde des League Path's.

